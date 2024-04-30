Издание также цитирует американского военного, который удивился хладнокровию украинских военных.

Украинские войска делятся с американскими спецоператорами боевым опытом, что позволяет изменить форму собственных специальных операций армии США, пишет Defense One.

"С начала полномасштабного вторжения России более двух лет назад солдаты армейского спецназа обучили тысячи украинских спецназовцев в Польше и других странах. И американские войска также узнали - не только об особой стойкости украинцев, но и об уроках с европейских полей сражений, которые сейчас формируют армейские специальные операции и усилия по модернизации", - пишет издание.

Кроме того, журналисты цитируют полковника армии США Лукаса Ван Антверпа. Он сидел с украинскими спецназовцами, когда поступила новость о смерти военных Сил обороны в аварии на вертолете. В тот же день российский танк устроил засаду и уничтожил автомобиль украинского спецназа.

Видео дня

"Они нашли время, чтобы оплакать эту потерю. А потом они сказали: "Хорошо, пойдем поесть", - рассказывает Антверп.

Американский полковник был поражен украинским хладнокровием. Но спецназовцы объяснили ему, что такие потери происходят каждый день.

"Это разница между вашими и нашими войнами. Мы теряем тысячи людей", - сказал один из украинских военных.

Ситуация на поле боя остается сложной: что надо знать

Накануне Генштаб сообщал о том, что РФ усилила атаки в районе Бахмута и Авдеевки. Всего в течение суток произошло 115 боестолкновений.

О сложной ситуации в районе Часового Яра сообщил боец 4-й бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Владимир Назаренко. Он отметил, что РФ атакует широким фронтом.

Вас также могут заинтересовать новости: