Посол Дании в Украине поделился положительной информацией насчет передачи Киеву западных истребителей.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и посол Дании в нашей стране Оле Эгберг Миккельсен полагает, что на украинскую территорию скоро прибудут истребители F-16.

Процесс предоставление нашей стране таких самолетов сложный, поскольку сами борта являются только одной из составляющих, рассказал дипломат во время интервью "РБК-Украина". "Там целая система обеспечения, обслуживания, наземные бригады, которые следят за исправностью самолета. Это огромная задача", - заявил собеседник.

Посол рассказал, что в августе прошлого года во время визита президента Владимира Зеленского в Данию встречался с некоторыми пилотами из Украины на территории датской авиабазы.

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"…Я тоже имел честь быть там, я встретился с некоторыми пилотами и наземными командами и могу вам сказать, что они очень, очень хотят начать (использовать F-16, - Ред.). Так что я оптимистично настроен, я уверен, что они скоро прибудут и, надеюсь, скоро будут готовы к эксплуатации", - поделился прогнозом дипломат.

Что нужно знать об F-16 - характеристики и важные новости

F-16 - это многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, которы в 1974 году разработала американская компания General Dynamics. В эксплуатацию этот самолет передали в 1978 году. США продавали такие самолеты, они состоят на вооружении более чем 20 государств мира и считаются самыми распространенными боевыми самолетами. F-16 не раз модернизировали.

Характеристики этого самолета зависят того, о какой именно версии самолета идет речь. Например, F-16C Block 50/52 способен развивать максимальную скорость 2 178 км/ч на высоте 12 200 метров. Такой борт имеет на вооружении одну 20-мм шестиствольную пушку M61A1, а также может нести ракеты типа "воздух-поверхность" и "воздух-воздух", а также разные бомбы.

Ранее Дания и еще некоторые страны Запада пообещали передать Киеву истребители F-16. Перед тем, как самолеты будут предоставлены нашей стране, пилоты и технический персонал проходят обучения в Британии и Франции. В апреле стало известно, что датская сторона передаст украинской все свои F-16, и они могут появиться на нашей территории летом текущего года.

По мнению эксперта информационно-консалтингового агентства Defense Express Ивана Киричевского, после предоставления Украине F-16 могут использовать американские бомбы JDAM.

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