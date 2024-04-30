Запомните, как правильно парковаться и в каких местах этого категорически нельзя делать.

Проблема парковки - одна из самых распространенных для водителей в крупных городах, несмотря на достаточно развитую инфраструктуру. Авто "бросают" и на тротуаре, и во дворах, и на пешеходных переходах - изобретательности человека, не нашедшего удобного места для своей машины, можно противопоставить только размер штрафа за это.

Узнайте, как выглядит знак "Нельзя парковаться" и где лучше авто не оставлять.

Где нельзя парковаться и останавливаться - различия и правила

Каждый водитель должен знать разницу между этими двумя понятиями. Остановкой считается прекращение движения на время до 5 минут по разным причинам - посадка\высадка пассажиров или что-то другое, не занимающее много времени. Как только процесс длится дольше 5 минут, а машина просто стоит на месте, это уже квалифицируется как стоянка.

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Итак, останавливаться нельзя:

На ж/д переезде.

На колее трамвая.

В туннелях, на мостах, путепроводах, а также под ними.

На перекрестках и в радиусе десяти метров от них.

В районе 3 м от разделительной полосы, сплошной линии разметки.

За десять метров от места проведения дорожных работ, соответствующих знаков.

В таких ситуациях, когда объехать автомобиль, разминуться с ним становится невозможно.

Там, где ТС закроет светофор/знаки для других машин.

Возле выезда с прилегающей территории, на расстоянии 10 м от него.

Что касается того, за сколько метров нельзя парковаться перед пешеходным переходом, то законодательство нашей стране запрещает это делать в десятиметровой зоне от пешеходного перехода и на самом переходе.

Также важно помнить, сколько метров нельзя парковаться от остановки - не оставляйте машину на расстоянии 30 м от остановки общественного транспорта.

Где и под каким знаком нельзя парковаться

Для начала стоит знать, как выглядит знак "Нельзя парковаться" или "Парковка запрещена". Он изображен в виде перечеркнутой красной линией английской буквы P в красном круге.

После запоминания соответствующего знака, учтите, где нельзя парковаться - Украина запрещает делать это в таких местах:

На месте с запрещающим знаком.

На пешеходном тротуаре (если нет особых знаков), помимо мотоциклов, легковых авто, если они оставят пешеходную дорожку два метра.

На газонах, велодорожках.

В радиусе 50 м от ж/д станции, переезда.

На загородных трассах в районе резкого поворота, где видимость дороги составит менее 100 м.

На местах, где ТС мешает проезду других автомобилей и движению пешеходов.

Если вы не будете знать, сколько метров от пешеходного перехода можно парковаться и нельзя, а также нарушите правила ПДД, вас ждет штраф - до 15 необлагаемых минимальных доходов. Сейчас сумма равна 340 грн, при повторном нарушении - 680.

Еще одно место, где нельзя парковаться, если не хотите заплатить штраф в размере 1700 грн - там, где это разрешается только инвалидам или перевозящим их лицам.

Где нельзя парковаться во дворе и на тротуаре

Парковка во дворе многоэтажного дома тоже имеет свои правила - законом это не запрещено, но важно придерживаться следующих пунктов:

не оставлять машину на газоне и клумбах;

не парковаться близко к мусорным бакам;

не бросать авто с включенным двигателем;

своей неправильной парковкой не преграждать проезд специальной технике или государственным службам (например, скорая помощь, полиция, мусоровозы);

не парковать грузовой транспорт, вес которого превышает 3,5 тонн (исключение - специальная разрешающая разметка или дорожные знаки).

Прямого запрета парковки на тротуаре нет, она разрешена, но важно, чтобы владелец машины оставил два метра пространства для пешеходов и не мешал им своей парковкой.

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