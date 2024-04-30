Демонтаж продлится несколько дней.

В центре Киеве начали демонтаж композиции в честь Переяславской рады 1654 года.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в Telegram. В частности, городские коммунальные службы начинают демонтаж композиции в честь Переяславской рады, которая находится под аркой "Свободы украинского народа".

"Демонтаж может занять несколько дней, поскольку конструкция довольно массивная. Она состоит из 20 элементов, весящих около 6 000 - 7 000 кг", - говорится в сообщении.

Кроме того, предварительно специалисты провели изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить.

"В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. А. К. Антонова", - говорится в сообщении.

Демонтаж старых памятников

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2022 года в центре Киева демонтировали бронзовую скульптуру двух рабочих, символизирующих "дружбу" Украины и России. Эта скульптура находилась под Аркой дружбы народов с 1980-х годов.

14 мая 2022 года стало известно, что Киевсовет принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. С тех пор она имеет такое название: Арка Свободы украинского народа.

Как известно, в Украине и России события 1654 года толкуют по-разному. В России те события называют "воссоединением" для оправдания оккупации Украины. В Украине отмечают, что после тех событий российская власть постоянно усиливала вмешательство во внутренние дела Украины, что привело к катастрофическим последствиям для дальнейшей судьбы украинских государственности, церкви, права, образования, языка и культуры.

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