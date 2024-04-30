Речь идет о танке, который использовала 5 мотострелковая бригада России во время штурма в середине апреля.

Сотрудник Института исследований внешней политики США Роб Ли объяснил эффективность "танка-черепахи РФ", с которого зря смеются некоторые аналитики и украинцы в сети.

Его мнение рассмотрел Business Insider, объяснив, что это за танк. Отмечается, что речь идет об оружии, которое идентифицировали в Украине на поле боя в середине апреля. Танк привлекла к штурмам 5 мотострелковая бригада России, уточняет СМИ. Роб Ли в социальной сети X заявил:

"Я знаю, что люди смеются над этим, но я не думаю, что это сумасшедшая адаптация".

Как подчеркивает издание, "танк-черепаха" РФ - это инновация оккупантов в отношении танка Т-72, которая, несмотря на свою абсурдность, является эффективной. У танка меткое название, поскольку он покрыт металлической броней со всех сторон, за исключением передней части, где незаметно торчит пушка. Как раз она и напоминает голову черепахи, от чего и образовалось производное название.

Россияне приспосабливаются к конкретным условиям поля боя, на котором Украина имеет много БПЛА, но недостаточно ПТРК, противотанковых мин и артиллерии, заявил Ли. Он пришел к выводу: "Поэтому жертвовать наблюдением и возможностью поворота башни на одном танке на взвод, который может глушить много частот FPV одновременно, имеет смысл".

Business Insider пишет, что некоторые аналитики также освещали роль "танка-черепахи" в штурме Красногоровки. "Некоторые из этих машин, похоже, действовали лучше, чем другие", - говорится в материале СМИ.

Также боевую "черепаху" замечали во время российских атак на Часов Яр. СМИ ссылается на оценку одного из украинских военных. Он говорил об этих танках: "Все смеются над их строительством сараев, но на самом деле они работают как ад".

В то же время некоторые аналитики из Украины говорили, что нашим войскам приходится тратить немало FPV дронов, чтобы подбить хотя бы один такой танк.

"Российские "танки-черепахи" - явный шаг вперед по сравнению с ранее широко задокументированными "защитными клетками", на которые обе стороны полагались, пытаясь защитить свою тяжелую бронетехнику на протяжении всей войны. Эти новые оборонительные сооружения появляются в то время, когда украинцы все чаще используют начиненные взрывчаткой беспилотники, чтобы преследовать технику Москвы", - резюмирует издание.

Танк-черепаха на поле боя в Украине - что известно

Едва ли не впервые "чудо-танк" России (советский Т-72, обшитый листами металла) заметили возле Красногоровки. Ролик о нем публиковал боец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" с позывным "Осман" 17 апреля. Украинский журналист Цаплиенко назвал идею России "сараем из бронелистов".

В то же время западные СМИ не столь суровы - там говорят, россияне создали минимум две подобные машины. Аналитик BILD Юлиан Репке писал, хотя подобные разработки РФ больше напоминают "фрик-шоу", эти нововведения все же показывают относительный результат. По словам Репке, "танк-черепаха" позволяет оккупантам частично уменьшить потери живой силы и техники.

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