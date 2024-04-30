Блогерша отметила, что будет действовать согласно закону.

Украинская блогерша и травести-дива Монро рассказала, могут ли ее мобилизовать согласно новому законопроекту.

Монро отмечает, что ранее уже ходила в ТЦК и осталась под приятным впечатлением от сотрудников комиссии.

"Там замечательные работники. Все, с кем я общалась, относились ко мне вежливо и с уважением. Единственный момент - система, к сожалению, до сих пор остается постсоветской, потому что непонятно, где какой кабинет, также нет электронных очередей. Но я была рождена в СССР, поэтому это для меня не проблема. В конце концов, в очереди можно почитать книгу, монтировать видео, рассматривать людей вокруг, которых в повседневной жизни я вряд ли увижу", - рассказала блогерша в интервью изданию "Фокус".

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Она также добавила, что раньше был страх, что ее неправильно будет воспринимать общество. Однако в случае обострения ситуации в стране Монро готова действовать согласно закону.

"У меня все документы оформлены законным способом. Если мне нужно будет пойти снова в ТЦК, то я пойду".

Монро говорит, что каждый должен брать ответственность за свою жизнь. Однако запреты относительно выезда мужчин за границу ее возмущают.

"Я считаю, что надо либо закрыть границы для всех, либо открыть для всех, иначе - это дискриминация. Мы постоянно говорим о женщинах, которые выезжают с детьми, но не все женщины имеют детей. Не все могут иметь детей, а некоторые сознательно не хотят. Скажите, чем принципиально отличается отец, у которого двое детей, от того, у которого их трое? Такие вопросы лежат в плоскости морали", - добавила Монро.

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко откровенно ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ.

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