Цимбалюк убежден, что было бы справедливо установить рентную ставку за транспортировку российской нефти по магистральным нефтепроводам Украины на уровне 30% от средней цены одного барреля нефти, пересчитанной в гривни за тонну.

Украина должна увеличить ренту за транзит российской нефти, которая идет по нашей территории в европейские страны. Если эта рента будет составлять даже 30% от цены одного барреля, это даст бюджету дополнительно 70 миллиардов гривень, которые можно направить на нужды ВСУ. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.

"Учитывая то, что РФ продолжает получать доходы от экспорта нефти в некоторые страны ЕС, которые идут на финансирование войны против Украины, целесообразно было бы повысить рентную плату за транспортировку российской нефти по магистральным нефтепроводам Украины. Действующая рентная ставка составляет примерно полдоллара за транспортировку одной тонны нефти по магистральным нефтепроводам Украины. А в бюджете РФ цена нефти на этот год достигает 520 долларов за тонну. В итоге Украина от транзита нефти получает менее 0,1% от дохода российских компаний", - подчеркнул нардеп.

Он убежден: было бы справедливо установить рентную ставку за транспортировку российской нефти по магистральным нефтепроводам Украины на уровне 30% от средней цены одного барреля нефти, пересчитанной в гривни за тонну.

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"Как результат, ориентировочные дополнительные поступления в госбюджет Украины составят более 70 миллиардов гривень в год. Поэтому аккумулированные налоговые поступления с ренты за транзит нефти можно было бы направить на нужды ВСУ, а эти деньги так необходимы сейчас нашим защитникам", - напомнил Цимбалюк.

Как известно, в июне 2022 года Совет Европейского Союза утвердил шестой пакет санкций, согласно которому состоялся отказ ЕС от закупки, импорта или перевозки российской сырой нефти, а через восемь месяцев - от других нефтепродуктов. Однако этот отказ частичный, ведь временное исключение установлено для импорта сырой нефти в Венгрию, Словакию и Чехию, которая идет по трубопроводу "Дружба".

При этом, транзит нефти через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию позволяет РФ зарабатывать более 6 миллиардов долларов в год. При этом, Чехия сократила до минимума закупку российской нефти, а Венгрия и Словакия настаивают на продолжении закупки нефти из РФ через нефтепровод "Дружба".