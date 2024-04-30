Атака, скорее всего, была комплексная, полагает военный эксперт.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный аналитик Роман Свитан считает, что ночной удар по Крыму мог быть нанесен с использованием западных ракет Storm Shadow и ATACMS.

Об этом он сказал в эфире "Киев24", отвечая на вопрос о том, могли ли ночные взрывы в Симферополе, Гвардейском и Джанкое во временно оккупированном Россией Крыму быть результатом работы ATACMS дальнего радиуса действия. "Еще в Геническе и Мариуполе. То есть, скорее всего, масштабная атака, раз до Мариуполя достали… И по материковой Украине оккупированной, и по Крыму украинскому был нанесен удар", - отметил Свитан.

Он подчеркнул, что речь идет о масштабном ударе, как минимум пять локаций. "Это могли быть ATACMS. При чем везде могли отработать ATACMS. По Джанкою - туда достают, в принципе, ATACMS М-39 - те старые, которые у нас были в прошлом году. Стомильные (около 160 км, - Ред.). Там как раз где-то на излете 165 километров. А, допустим, уже до Симферополя, до Гвардейского - туда может достать только ATACMS с дальностью 300 километров", - пояснил эксперт.

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В то же время, он призвал подождать официальных подтверждений. "Скорее всего, это комплексная атака. То есть, с помощью и ракет типа Storm Shadow или Scalp и, в том числе, ATACMS", - сказал Свитан.

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Как сообщалось, в ночь на 30 апреля жители Крыма слышали звуки взрывов. В частности, в 01:25 в российском информационном центре по автомобильным дорогам сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, а крымские Telegram-каналы написали, что "громко в Симферополе и Джанкое". Всего было слышно более 10 мощных взрывов. При этом, российские оккупанты объявляли о ракетной опасности над полуостровом.

Позже было заявлено, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, но российские "власти" происходящее не комментировали. По сообщению ASTRA, по военному аэродрому в Джанкое был нанесен ракетный удар, во время которого пострадали пять российских военнослужащих.

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