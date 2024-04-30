Эти ракеты способны достичь фактически любой из более 100 военных целей на полуострове.

Кремль влил миллиарды долларов в милитаризацию Крыма, расширение баз, строительство складов и другой инфраструктуры. Теперь Украина получила ATACMS, поэтому крепость Владимира Путина под угрозой.

Как говорится в материале европейского бюро "Радио Свобода", США предоставили Украине эти дальнобойные ракеты после двух лет колебаний. Они способны достичь фактически любой из более 100 военных целей на полуострове.

"Поставка ATACMS является большим прорывом. Это фактически может сделать Крым ничтожным в военном плане", - сказал Филип Карбер, военный аналитик из Вашингтона, который специализируется на Украине.

В Крыму находится Черноморский флот России, шесть авиабаз, командно-диспетчерские центры, склады вооружений, доки, казармы и тому подобное. Он также усеян радарами противовоздушной обороны и противоракетными системами для защиты объектов. Россия применяет Крым для нанесения ударов по Украине.

"Авианосец, который невозможно потопить"

Крым также служит ключевым логистическим центром для военных усилий Путина. Через полуостров на фронт заходят как живая сила, так и техника, гуманитарные грузы, топливо.

"Сейчас Крым для россиян похож на авианосец, который невозможно потопить. С него запускают беспилотники и самолеты, обеспечивают материально-техническую поддержку сил на юге Украины", - сказал Бен Ходжес, генерал-лейтенант армии США в отставке, который командовал силами США в Европе.

Украина нанесла удары по нескольким ключевым военным целям на полуострове, в частности дважды атаковала Крымский мост, еще до того, как получила ATACMS. Впрочем, военные грузы все равно продолжают поставляться в Крым по железной дороге, автодорогам и по морю.

Прошлой осенью США предоставили Украине ATACMS меньшей дальности с радиусом действия 165 километров. Украина впервые успешно применила их в октябре против целей на востоке Украины. ATACMS большой дальности Украина применила для удара по авиабазе Джанкой на северо-востоке Крыма, повредив российские вертолеты и С-400.

Игра в цифры

США не объявили, сколько ATACMS большей дальности они уже отправили в Украину или сколько еще Украина может получить в ближайшие месяцы. The New York Times со ссылкой на неизвестных официальных лиц США сообщает, что речь идет о более 100 ATACMS. По словам Карбера и Ходжеса, для уничтожения или серьезного повреждения одной цели может потребоваться несколько ATACMS.

Колби Бадхвар, независимый аналитик по вопросам обороны, заявил, что Соединенные Штаты вероятно могут передать Украине 200 ракет ATACMS большой дальности а, возможно, больше, если примерно 1140 ракет с "истекшим сроком годности" на запасах США все еще пригодны к использованию.

Доказательство концепции

В течение 10 дней в сентябре 2023 года Украина использовала свои запасы Storm Shadows, чтобы поразить две цели в Крыму: судостроительный завод и штаб Черноморского флота в Севастополе. Украина уничтожила или повредила около 24 российских судов в Черном море, включая флагман "Москва", используя комбинацию отечественного и западного оружия.

Менее чем через две недели после удара по штабу Россия вывела основную часть своего Черноморского флота с полуострова в Новороссийск.

"Украинцы уже доказали концепцию того, что горстка высокоточного оружия может сделать против русских в Крыму", - сказал Ходжес.

В прошлом месяце в интервью Washington Post Зеленский сказал, что ATACMS позволит Украине вытеснить российские ВВС с полуострова.

"Когда Россия узнает, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы их вытеснили из наших территориальных вод, теперь мы их вытесним из аэропортов Крыма", - сказал Зеленский.

Бадхвар сказал, что скоростные ATACMS могут достигать своих целей за минуты, лучше подходят для использования против чувствительных ко времени целей, таких как мобильные наземные системы противовоздушной и противоракетной обороны, самолеты на земле, логистика, активы, занимающиеся загрузкой и разгрузкой припасов, а также артиллерийские и ракетные пусковые установки.

Однако, по его словам, немецкая крылатая ракета Taurus лучше подходит для нацеливания на Крымский мост, чем ATACMS. Решение США поставить ATACMS заставит немецкого канцлера Олафа Шольца ускорить решение о предоставлении Киеву этих ракет. Ходжес сказал, что теперь, когда Украина вооружена ATACMS, российским войскам в Крыму некуда спрятаться.

Во время своего визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале Зеленский сказал, что показал официальным лицам США, по каким целям он хочет нанести удар с ATACMS.

"Первым большим шагом к освобождению Крыма является то, что он становится бесполезным. И мощность высокочастотного удара большой дальности даст Украине возможность сделать это. Вам не нужно убивать всех россиян. Надо только убедиться, что у них нет горючего, боеприпасов и еды", - сказал Ходжес.

Карбер отметил, что Украина, вероятно, запустит ATACMS против российских военных объектов в оккупированных восточных частях страны, где Москва достигает прогресса и готовится к наступлению. Ходжес добавил, что Крым является ключом к победе.

"Кто контролирует Крым, тот станет победителем", - сказал Ходжес.

Между тем простая изоляция Крыма путем уничтожения линий снабжения уменьшит давление на украинские силы, добавил он. Российские ракетные удары и атаки беспилотников с полуострова уменьшатся, а российские войска на оккупированном юге столкнутся с проблемами материально-технического обеспечения. Тогда Украина потенциально может высвободить войска на юге для более жесткого противостояния на востоке.

"Это явно будет иметь более широкий эффект, чем просто вывод россиян оттуда. Это повлияет на весь театр боевых действий, как психологически, так и материально и физически", - сказал он.

США предоставили Украине ракеты ATACMS

По данным издания The New York Times, на прошлой неделе США тайно отправили Украине партию дальнобойных ракет ATACMS численностью более 100 единиц.

Посол США в Украине Бриджит Бринк подтвердила, что США в апреле предоставили Украине ракеты ATACMS, однако не назвала количество таких ракет, которое получила Украина.

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