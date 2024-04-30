В больнице остается 17 раненых.

В Одессе 29 апреля в результате ракетной атаки РФ погиб проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев. Как подтвердили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, 44-летнего мужчину нашли мертвым неподалеку от горящего здания из-за ракетного удара, который был нанесен по побережью Черного моря. Речь идет о проректоре по вопросам учебно-инновационного развития и экономической деятельности указанного вуза.

"Тело было обнаружено на территории Дворца студентов Национального одесского юридического университета", - добавили в пресс-службе.

По словам главы Одесской ОГА Олега Кипера, в регионе сегодня объявлен траур.

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"В связи с гибелью пяти человек, в результате российской ракетной атаки по Одессе, сегодня в Одесской области объявлен день траура. Выражаю свои искренние соболезнования тем, кто потерял близких...", - подчеркнул чиновник.

По данным мэра Одессы Геннадия Труханова, по состоянию на сегодняшнее утро, в больницах города остаются 17 человек, пострадавших 29 апреля в результате российской атаки. Среди них один ребенок.

Их состояние различной степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Удар по Одессе 29 апреля - детали

Вечером 29 апреля российская армия нанесла удар по Одессе, вероятно, баллистической ракетой с кассетной боевой частью. Из-за атаки значительно поврежден Дворец студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", известный как "Замок Гарри Поттера". Площадь пожара здания составила 600 кв. метров. В результате атаки также повреждена другая гражданская инфраструктура и жилые дома. Погибли пять человек, также умер мужчина, у которого на улице во время ракетного удара случился сердечный приступ - спасти его не удалось.

Были ранены десятки людей, среди которых - двое детей, беременная женщина и бывший нардеп Сергей Кивалов, который является основателем и экс-ректором Одесской юридической академии, а также президентом Международного гуманитарного университета (МГУ).

Речь шла о том, что неподалеку от побережья убита собака, которая гуляла вместе с владелицей.

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