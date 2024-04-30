Отмечается, что международные партнеры Украины знают о потребностях по усилению защиты украинского неба и критических объектов.

Российские захватчики не планируют останавливаться в намерении полного уничтожения критической инфраструктуры Украины, заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире информационного марафона.

"Этой ночью враг применил только одну управляемую ракету Х-59, уже, к сожалению, привычно по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры", - сказал Евлаш.

Спикер отметил, что в последние дни не фиксируется каких-то массированных пусков ракет, комбинированных атак или применения большого количества ударных беспилотных аппаратов со стороны РФ.

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Также он сказал, что основная цель россиян - любой ценой разрушить украинскую стратегическую и критическую инфраструктуру и пробить защитный купол ПВО, который есть во многих городах Украины.

"Они применяют все даже такое грозное оружие как "Кинжал", чтобы поразить и достичь своих целей по уничтожению наших энергетических объектов. Поэтому, мы видим, что они не остановятся, пока или полностью не уничтожат, или мы их не остановим на том этапе, на котором они уже есть", - сказал Евлаш.

Отдельно он прокомментировал сбитие российского разведывательного дрона поршневым учебно-тренировочным самолетом Як-52, произошедшее 27 апреля.

По его словам, в Силах обороны недостаточно различных средств для борьбы с такими малозаметными небольшими целями как разведывательные дроны, которые могут передавать врагу информацию с большой высоты и корректировать ракетно-бомбовые удары.

"Любые средства, в таком случае, пригодятся, чтобы бороться с ними", - сказал Евлаш. Например, Украине нужны различные ракеты к имеющимся средствам и нужно очень большое количество самоходных артиллерийских установок Gepard, чтобы перекрыть все угрожающие направления, куда россияне направляют разведывательные дроны.

При этом, у него спросили о сроках усиления украинской ПВО, и в частности, удастся ли до осени защитить энергетические объекты Украины.

Евлаш сказал, что как можно больше средств для усиления ПВО уже требовалось "на позавчера".

"Поскольку не только только сами системы нам нужны, но и боеприпасы и ракеты к ним, которые чрезвычайно быстро используются", - сказал Евлаш.

Нужны различные системы, и в частности, различных радиусов действия, в том числе, в сочетании с истребительной авиацией F-16.

"Это должна быть система, которая будет полностью прикрывать от воздушного нападения различного типа носителями и прикрывать сама себя. Поэтому, необходимо выстроить именно такой вариант", - сказал Евлаш.

Кроме того, он сказал, что поставки международными партнерами оружия для Украины не являются предметом публичного обсуждения.

"Конечно, что партнеры знают о нашей потребности, и как только уже будет непосредственно у нас это оружие, вы увидите результаты в ежедневных утренних сводках", - сказал Евлаш.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Киеве генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг выразил ожидания, что союзники будут делать новые объявления о поддержки Украины. Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что союзники должны как можно скорее превращать объявления и обязательства по новой помощи в реальные поставки в Украину.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, Украина без задержки получит ракеты к Patriot. Кроме того, не прекращается работа по предоставлению дополнительных комплексов "Пэтриот", но пока нет четкой конкретики.

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