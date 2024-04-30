Одной из причин войны России против Украины глава государства называет то, что Украина до этого не получила членства в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина получит членство в Организации Североатлантического договора после победы в войне с Россией. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время совместной встречи с офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО, при участии генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

"По моему личному мнению, мы будем в НАТО только когда победим. Я не считаю, что во время войны нас возьмут в НАТО. Это для кого-то риск из членов НАТО, а для кого-то просто скепсис из-за этого. И безусловно, уровень Украины как страны, которая проходит через полномасштабную войну, относительно ее совместимости и уровня военных и т.д., никто не будет поднимать вопрос. Безусловно, вы и ваши собратья на фронте - это высокого уровня специалисты в разных направлениях", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что решение о вступлении Украины в Альянс зависит от единодушного консенсуса всех стран-членов Альянса.

Видео дня

"А большинство - это вопрос политический. А чтобы политически Украину приняли в Альянс - для этого нужна победа", - добавил Зеленский.

Одной из причин войны России против Украины глава государства называет то, что Украина до этого не получила членства в НАТО.

"Еще много лет назад был также соответствующий скепсис у некоторых членов, и Россия очень сильно работала с нашими сегодняшними партнерами, у них был диалог. Она делала все, чтобы Украину не взяли не только в НАТО, но и в Евросоюз не взяли, чтобы Украина просто не развивалась, и чтобы она не была оторвана от влияния Российской Федерации. Поэтому, чтобы оторваться от этого влияния - надо защитить свою независимость с результатом победы", - пояснил он.

Вступление Украины в НАТО - детали

29 апреля в Киеве Столтенберг заявил, что не ожидает на июльском саммите Альянса в Вашингтоне единодушного консенсуса среди всех 32 стран-членов НАТО в вопросе приглашения Украины вступить в Альянс. В то же время, он надеется, что НАТО продемонстрирует, что делает Украину ближе к Альянсу.

Вас также могут заинтересовать новости: