Все события, происходящие в мае, приведут Украину к победе, говорят астрологи.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы составили прогноз для Украины на май 2024 года. В детальном гороскопе для нашей страны вы узнаете, какие события будут происходить и чего опасаться в грядущем месяце.

Прогноз на май от астрологов достаточно оптимистичный. Они начинают его словами из гимна Украины:

"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

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Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці...".

Данные строчки из гимна прямо и косвенно говорят нам о том, что в ближайшее время будет происходить в Украине.

17 мая в Украине начинается благоприятный подпериод Солнца, который, на наш взгляд, закончит эту войну победой Украины. Он будет длиться с 17 мая 2024 года до 5 марта 2025 год.

17 мая 2024 года в Украине заканчивается сложный подпериод, который астрологически длился с 16 сентября 2021 года. Новый подпериод Солнца в гороскопе украинского государства на энергетическом плане убирает сферу врагов и проблем в натальной карте Украине, можно даже сказать, что он ее выжигает. Параллельно с этим астрологическим подпериодом по основной карте Украины, будут идти благоприятные астрологические периоды по годовой карте Украины, которые будут сменять друг друга практически до конца 2024 года.

В своем астропрогнозе войны, который давали астрологи в начале декабря 2023 года, было сказано следующее:

"В период с 28 апреля 2024 года до8 августа 2024 года мы переходим к группе астрологических периодов, которые могут быть очень продуктивными с военной точки зрения, и они могут создать стратегический перелом в войне, сформировать ясное понимание победы Украины, да и в целом завершить войну..."

В своем первом астропрогнозе войны, который вышел у астрологов еще 27 февраля 2022 года, они рассмотрели два варианта, когда закончится война: один оптимистичный, а другой – пессимистичный. В оптимистичном варианте они рассматривали осень 2022 года. В этот период произошло освобождение Харьковской области и Херсона, но не окончание войны. Однако большие положительные тенденции, которые мы наблюдали в гороскопе Украины, проявили себя как раз в этих событиях. Пессимистичный вариант – активная фаза войны продлиться 2 года до 17 мая 2024 года. Он был основанный на том, что в это время в гороскопе Украины начинается очень благоприятный подпериод Солнца.

В декабре 2023 года вышла их публикация про динамику войны на 2024 год исходя из событий, которые они наблюдали. Они немного расширили диапазон окончания войны, до середины августа 2024 года для того, чтобы новый положительный под период Солнца мог полностью проявить себя, ведь в августе Украина получает очень хорошую годовую карту, которая не похожа на карту воющего государства. Однако они не исключают вероятность того, что определенные события могут закончить войну резко и неожиданно, еще до августа.

Вернемся к описанию ближайшего периода по годовой карте Украины:

"С 28 апреля 2024 года по 25 июня 2024 Украина войдет в еще более продуктивный период, который может привести к стратегическому перелому и освобождению территорий, как тех, которые были захвачены с 2022 года, так и с 2014 года. Однако этот период потребует больших усилий. В годовой карте Украины в этот период наблюдаются аналогичные тенденции, которые были при освобождении Харьковской области в 2022 году. Хотя сейчас Украина официально не заявляет громко, как это было в прошлом году, о том, что готовится план наступательных действий, однако мы можем предположить, что такой план готовится. Возможно, масштабы этого плана изначально рассчитываются в меньших масштабах, чем он может дать в итоге, как это было при Харьковской операции…"

Мы видим наложение благоприятных астрологических тенденций, чего давно не было согласно гороскопу Украины. За все время полномасштабного вторжения мы проживали благоприятные астрологические периоды только по годовой карте Украины. Обычно в такие периоды было выделение военной и финансовой помощи, освобождение определенных украинских территорий. Некоторые благоприятные периоды просто создавали хорошее и оптимистичное настроение внутри страны. Однако то, что будет происходить сейчас, будет отличаться от того, что было ранее. Новый подпериод очень маленький, так как длится чуть меньше года, до 5 марта 2025 года, но при этом очень сильный, что говорит про быструю динамику событий без затягиваний.

Поэтому, то, что нам США выделили военную помощь, это может быть только 50% от позитивных новостей, это плоды благоприятного астрологического периода по годовой карте Украины. Возможно, еще что-то очень неординарное может произойти и в мае, чего мы не ожидаем. Сейчас многие украинцы логически ждут улучшения военной ситуации на фронте, возможность перехода в контрнаступательные действия, которые могут быть успешны (в отличие от прошлого года). Однако возможно есть еще что-то, что пока сложно предположить. Поэтому будем наблюдать за событиями, которые нам принесет важный месяц май.

Интересная ситуация будет происходить и в майских астрологических транзитах - как с позитивной стороны, так и с негативной.

С позитивной стороны Юпитер, одна из самых благоприятных планет в Ведический астрологии, перейдет 1 мая в знак Зодиака Телец. Транзит Юпитера через знак Зодиака Телец благоприятный как для Украины, так и для России.

Когда астрологи говорят про такой транзит для России, это не о том, что он даст ей удачу на фронте и так далее. Он благоприятный с точки зрения Вселенной, а не с точки зрения того, как об этом могут думать россияне.

Дело в том, что Россия на протяжении последних 18 лет с точки зрения Вселенной находилась в неблагоприятном астрологическом периоде, который сопутствовал приходу к власти воров и нездоровых людей. Новый астрологический период на то он и благоприятный, чтобы разрушить этот слой невежества, и дать стране прозрение через разрушения и внутренние конфликты. Большой период Юпитера, который недавно начался в России, длится 16 лет. Первая его часть, с 21 сентября 2023 по 8 ноября 2025, создаст почву для этих событий. С 1 мая 2024 года это должно проявиться ярче.

Опасным моментом на протяжении мая месяца будет соединение Марса и Раху в знаке Зодиака Рыбы. Данное соединение может создать теракты на религиозной почве по всему миру и проблемы с водной стихией. Также обострение конфликтов между религиозными течениями и конфликты с духовенством.

Давайте теперь разберем основные изменения в астрологических транзитах мая.

• 1 мая Юпитер (планета удачи, знания, финансов, банковского сектора, образования, высших морально-нравственных и духовных ценностей, глобализации, объединения, влиятельности, веры, религии, смысла жизни, целеустремленности, философии, абстрактного мышления, права) перейдет в знак Зодиака Телец. Это позитивно отобразится на военных конфликтах, так как воинствующие энергии в мире начнут уменьшаться. Однако, на наш взгляд, это не отразится позитивно на конфликте в Израиле, так как он связан с индивидуальными внутренними астрологическими периодами этой страны.

Юпитер в знаке Зодиака Телец будет положительно влиять на финансовые рынки, он привнесёт инвестиции в "венерянские" сферы - это сферы отдыха, красоты, комфорта, моды, искусства.

• 10 мая Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) перейдет в знак зодиака Овен. Несмотря на то, что Овен – это не самый лучший знак для Меркурия, однако эта планета улучшит свое положение и будет давать успех в военной логистике ив планировании операций. Данный транзит положительный для Украины и неблагоприятный для России.

• 14 мая Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак Зодиака Телец. Данный транзит благоприятный для отдыха, творчества, отношений, в целом для занятия материальной деятельностью.

• 19 мая Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в знак Зодиака Телец. Это благоприятный знак для Венеры. Начинается хорошее время для сферы отношений, романтики, флирта, отдыха, творчества.

• 31 мая Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) перейдет в знак Зодиака Телец. Данный транзит благоприятный для старта различных бизнес-проектов, бирж, инвестиций, а также в целом положительный для любой деловой активности, особенно если она связана со сферой отдыха и красоты.

Также напомним про текущие астрологические транзиты, которые сейчас присутствуют.

• Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) до 19 мая будет в знаке Зодиака Овен. Положение Венеры в знаке Овен может продолжать разжигать чувства и эмоции людей, делая нас более горячими и менее терпимыми.

• Марс (планета энергии, материи, страсти, физической силы, силы воли, решимости, войны, агрессии, спорта, азарта, мышц, огня, электричества, металла, пожара, казино) будет находиться в знаке Зодиака Рыбы. Данный транзит может повышать вероятность конфликтов в сфере права, на религиозной почве, повышать вероятность терактов. Он может давать угрозу всему, что находится около воды или связано с водой.

• Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) до 14 мая будет находиться в знаке Зодиака Овен. Солнце находится в первом знаке Зодиака. Будет продолжать пробуждаться природа, сила и солнечная энергия будет возрастать. Этот транзит очень благоприятный для Украины, он может давать ей удачу, яркость и заметность.

• Сатурн (планета порядка, структуры, стабильности, ограничения, дисциплины, ответственности, времени, задержек, народных масс, недр земли, самодисциплины, бесчувственности, несчастных случаев, смерти, горя, стихийных бедствий, экономии, пессимизма, грусти, апатии, плодов кармы) находится в знаке Зодиака Водолей до 29 марта 2025 года. В целом, это положительно скажется на многих процессах в социуме, будут уменьшаться разные ограничения. Сатурн позволит людям аккумулировать ресурсы и финансы, будет способствовать новаторским разработкам в сферу общедоступного производства.

• Раху находится в знаке Зодиака Рыбы. Этот транзит будет уменьшать военные энергии, обращать внимание на вопросы дипломатии, на мировоззрение людей, где-то создавать конфликты на религиозной почве.

• Кету находится в знаке Зодиака Дева. Данное положение будет уменьшать опору на логику и рационализм в поступках людей и будет больше обращать внимание на идеи.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram - instagram.com/jyotishon