Мужчина до сих пор находится в больнице.

Жена бывшего участника "Лиги смеха" Виктора Розового, который недавно получил сложную травму головы на фронте, рассказала о его состоянии.

Она отметила, что мужчина до сих пор находится в больнице. Как только ему станет лучше, свое лечение он будет продолжать за пределами Украины.

"Сейчас Виктор восстанавливается в Украине, пока врачи не позволят дальнейших транспортировок за границу. Спасибо всем за вопросы в директ, но отвечать каждому возможности нет. Это все, что можем рассказать на сейчас. Берегите себя", - написала Ольга в Instagram.

Видео дня

И добавила, что на деньги, которые собирали на лечение Виктора, они также приобрели технику для военных. Поэтому девушка поблагодарила всех за помощь и поддержку.

"С согласия Виктора, мы приобрели для бойцов 2 роты противотанкового батальона 3 ОШБр приборы ночного видения. Ребята из 2 и 3 роты первыми оказали Виктору первичную помощь. Патрик, Дед, Гун, Иисус, спасибо вам за спасенную жизнь", - добавила жена Розового.

Что известно о Викторе Розовом

До войны Виктор Розовый был комиком, а после начала полномасштабного вторжения пополнил ряды ВСУ. Он был в штурмовой бригаде и воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.

Однако 21 марта стало известно, что во время выполнения боевого задания он получил тяжелое осколочное ранение головы. Мужчина был в тяжелом состоянии. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь военного.

Напомним, ранее известная украинская ведущая рассказала о муже в ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: