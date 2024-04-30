Это уже второе крупное извержение вулкана в апреле.

В Индонезии 29 апреля началось крупное извержение вулкана Руанг. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, вулкан выбросил в небо столб пепла и дыма на высоту 19,2 километра над уровнем моря.

Из-за извержения местные власти повысили уровень тревоги до максимального, а авиационный цветовой код - до красного. Это мощное извержение произошло всего через 2 недели после аналогичного извержения 16 апреля.

Как сообщается, интенсивное извержение сопровождается выбросом раскаленной лавы, которая взлетает в небо, окрашивая его в красный цвет. Это впечатляющее зрелище усилили вулканические молнии - явление, связанное с извержением пепловых шлейфов в атмосферу. Такие визуальные проявления являются типичными признаками значительной вулканической активности, указывающей на выброс огромного количества энергии и материала изнутри Земли.

Пост экстренного реагирования, установленный в 7 километрах пострадал от обильного дождя из камней и гравия.

По данным издания, 30 апреля ситуация начала стабилизироваться. Однако на острове, где происходит извержение, в целях безопасности отключили электричество. Жителям и туристам настоятельно рекомендуют сохранять бдительность и не приближаться к вулкану.

Также в районе извержения объявлена эвакуация. Кроме того, населению рекомендуется постоянно носить маски, чтобы защитить себя от вулканического пепла, который представляет значительный риск для здоровья.

Вулкан Руанг - что известно

Данное извержение - уже второе за последние две недели. Предыдущее крупное извержение произошло 16 апреля. Тогда в регионе было прервано авиасообщение, так как Руанг выбрасывал в небо пепел и дым на высоту более двух километров.

Отметим, что Индонезия расположена в зоне "огненного кольца". В стране насчитывается 120 действующих вулканов.

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