По всей Украине ожидается от +18° до +24°.

На Украину в течение ближайших 5 суток будет влиять поле высокого давления, то есть антициклон, который обеспечит нам преимущественно спокойную и солнечную погоду, а температурные показатели будут комфортные и весенние. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу, до пятницы в Украине сохранится погода без осадков, лишь 2 мая на крайнем юге страны пройдут кратковременные дожди и местами грозы.

Ветер на этой неделе будет преимущественно северо-восточный, 3-10 м/с, только днем 30 апреля в юго-восточной части местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

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Температура ночью составит +4°...+10°, на юге воздух в темное время суток будет прогреваться до +8°...+14°. Днем по всей стране столбики термометров будут показывать приятные +18°...+24°, только на высокогорье Карпат будет прохладнее, ночью 0°...+5°, а днем +13°...+18°.

Изменение погоды в Украине - что известно

3 мая произойдут некоторые изменения погоды в Украине. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее данным, над большинством регионов небо покроют облака, а в южных, юго-западных и части центральных областей могут быть кратковременные дожди и отдельные грозы.

С 4 мая ожидается поступление атмосферных фронтов, которые принесут нам местами кратковременные дожди и грозы.

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