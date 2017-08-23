Президент России второй раз за год посетит Венгрию

В Венгрии сообщили, что президент России Владимир Путин прибудет в эту страну, уже второй раз за этот год.

28 августа его ждут на открытии чемпионата мира по дзюдо в Будапеште, официально сообщил руководитель Союза дзюдоистов Венгрии Ласло Товт, пишет Радио Свобода.

Он также подчеркнул, что Путин дал личное согласие на приглашение этого национального союза борцов дзюдо из Венгрии.

Читайте такжеПутин на отдыхе в Сибири снова похвастался голым торсом (фото)

По информации Радио Свобода, Путин прибудет в венгерскую столицу самолетом в аэропорт имени Ференца Листа на короткий срок в понедельник 28 августа во второй половине дня. Кроме посещения спортивных соревнований, у него запланирована встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как ожидается, главной темой их беседы станет обсуждение анонсированного еще несколько лет назад Будапештом и Москвой проекта увеличения мощностей АЭС в городе Пакш на Дунае за счет российских государственных кредитов.

Последний раз Путин приезжал в Венгрию 2 февраля этого года, чтобы провести переговоры на тему двусторонних российско-венгерских отношений и согласовать сроки начала реализации многомиллиардного инвестиционного проекта создания второй очереди АЭС «Пакш-2».