Венгрия на 30 лет засекретила ядерный договор с Россией
Парламент Венгрии большинством голосов во вторник принял закон, который должен засекретить детали недавнего договора с Россией.
Контракт предусматривает сооружение двух энергоблоков на венгерской АЭС, сообщает Новое Время со ссылкой на Associated Press.
Решение парламента запретило сообщать подробности соглашения в течение 30 лет.
Правящая правоцентристская партия Фидес пояснила секретность задачами национальной безопасности.
"Только технические и финансовые подробности засекретят на 30-летний срок, - это делается ради национальной безопасности", - заявили в партии.
В то же время несколько неправительственных организаций направили письмо вызывающему недовольство в стране и в ЕС пропутинскими взглядами премьеру Венгрии Виктору Орбану, призвав пересмотреть этот закон.
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В декабре 2014 Росатом заключил контракты на достройку АЭС Пакш в Венгрии.
В ходе визита в Венгрию 17 февраля президент России Владимир Путин решал с премьер-министром страны Виктором Орбаном вопросы энергетического сотрудничества.
На переговорах сторон было принято решение о продлении существующего контракта на поставки в Венгрию российского газа, завершающегося в этом году. Кроме того, оговорены планы строительства Росатомом двух новых энергоблоков на единственной в Венгрии АЭС Пакш.