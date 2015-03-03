Венгрия на 30 лет засекретила ядерный договор с Россией

Контракт предусматривает сооружение двух энергоблоков на венгерской АЭС, сообщает Новое Время со ссылкой на Associated Press.

Решение парламента запретило сообщать подробности соглашения в течение 30 лет.

Правящая правоцентристская партия Фидес пояснила секретность задачами национальной безопасности.

"Только технические и финансовые подробности засекретят на 30-летний срок, - это делается ради национальной безопасности", - заявили в партии.

В то же время несколько неправительственных организаций направили письмо вызывающему недовольство в стране и в ЕС пропутинскими взглядами премьеру Венгрии Виктору Орбану, призвав пересмотреть этот закон.

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В декабре 2014 Росатом заключил контракты на достройку АЭС Пакш в Венгрии.

В ходе визита в Венгрию 17 февраля президент России Владимир Путин решал с премьер-министром страны Виктором Орбаном вопросы энергетического сотрудничества.

На переговорах сторон было принято решение о продлении существующего контракта на поставки в Венгрию российского газа, завершающегося в этом году. Кроме того, оговорены планы строительства Росатомом двух новых энергоблоков на единственной в Венгрии АЭС Пакш.