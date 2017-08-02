СМИ назвали количество погибших военных РФ в Сирии, которое превышает официальные данные (фото)

В Сирии с начала года погибли как минимум 40 российских военных. При этом в Минобороны РФ сообщали лишь о 10 погибших. Об этом пишет Reuters.

Издание сообщает, что сведения о погибших российских военных получили от родных и близких военных, а также от официальных лиц в местах проживания бойцов.

Читайте такжеСемьи пропавших в Чечне мужчин заставили писать, что они в Сирии - СМИ

В частности, с начала года в Сирии погибли 21 частный военный специалист и 17 военных из России.

В частности, число погибших за семь месяцев 2017 года превышают российские потери в Сирии за предыдущие 15 месяцев, которые, по оценке издания, стоили жизни как минимум 36 россиянам.

Как сообщал УНИАН ранее, в Сирии в результате обстрела погиб журналист Халед Хатиб, который сотрудничал с российским каналом RT.

"Телеканал RT сообщает о гибели своего корреспондента, Халида аль-Хатиба, который был убит сегодня, 30 июля", - говорится в сообщении на арабской версии сайта. По их данным, корреспондент погиб во время освещения боевых действий сирийской армии.