При ракетном обстреле в Сирии погиб корреспондент российского телеканала

В Сирии в результате обстрела погиб журналист Халед Хатиб, сотрудничавший с российским каналом RT. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Телеканал RT сообщает о гибели своего корреспондента, Халида аль-Хатыба, который был убит сегодня, 30 июля", - говорится в сообщении на арабской версии сайта. По их данным, корреспондент погиб во время освещения боевых действий сирийской армии.

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Гибель журналиста подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян. "Стрингер, с которым сотрудничал наш арабский телеканал, погиб сегодня в Сирии" - написала она в своем микроблоге в Twitter.

Аль-Хатыбу было 22 года, он учился в университете Дамаска. Кроме того, при обстреле получил ранения внештатный оператор RT, рассказал "РИА Новости" источник в отделении министерства информации Сирии по Хомсу.

Как сообщал УНИАН, ранее в результате обстрела Красногоровки погиб украинский военный. В штабе АТО отмечают, что уже не впервые одиночные прицельные обстрелы позиций украинской армии приводят к жертвам.