Ответ Ким Чен Ыну: США и Корея провели совместные испытания баллистических ракет (видео)

США и Южная Корея провели совместные испытания баллистических ракет в ответ на запуск ракеты в КНДР.

Об этом в Twitter сообщил американский телеканал CNN.

Испытания ракет является ответом на угрозу со стороны Северной Кореи в виде тестирования баллистической ракеты, о чем в Пхеньяне заявили во вторник.

BREAKING: The US and S. Korea conducted a joint ballistic missile drill in response to North Korea's missile launch https://t.co/30nJWckBQ7pic.twitter.com/7YVqDooBdO — CNN (@CNN) 4 июля 2017 г.

Как сообщал УНИАН, накануне Северная Корея заявила, что провела первые испытания межконтинентальной баллистической ракеты. По оценкам аналитиков, она способна нанести удар по Аляске.

Государственный секретарь США подтвердил, что испытания ракет КНДР проводились с межконтинентальной баллистической ракетой.

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Ранее КНДР проводила запуски спутников, которые, по мнению экспертов, были замаскированными испытаниями ракет дальнего действия. Но пробный пуск межконтинентальной баллистической ракеты может стать важным шагом вперед в разработке ракет с ядерными боеголовками, которые могут добраться и до США.

Соединенные Штаты Америки призвали провести заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций за закрытыми дверями относительно запуска последней ракеты в Северной Корее.

Заседание Совбеза может состояться уже сегодня, 5 июля.