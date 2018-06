Ответ Ким Чен Ыну: США и Корея провели совместные испытания баллистических ракет (видео)

США и Южная Корея провели совместные испытания баллистических ракет в ответ на запуск ракеты в КНДР.

Об этом в Twitter сообщил американский телеканал CNN.

Испытания ракет является ответом на угрозу со стороны Северной Кореи в виде тестирования баллистической ракеты, о чем в Пхеньяне заявили во вторник.

BREAKING: The US and S. Korea conducted a joint ballistic missile drill in response to North Korea's missile launch https://t.co/30nJWckBQ7pic.twitter.com/7YVqDooBdO