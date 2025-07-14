Базовая версия Nothing Phone (3) стоит 799 евро, что сопоставимо с iPhone 16, Galaxy S25 и Pixel 9.

Крупный зарубежный ресурс GSMArena провел опрос среди пользователей с целью выяснить, какое количество людей готовы купить Nothing Phone 3 или хотя бы просто присмотреться к дебютному флагману компании. И, судя по результатам опроса, большинству людей устройство не нравится.

Всего 6,3% опрошенных заявили, что готовы купить новинку. Еще 7,3% присматриваются к Nothing Phone 3, но решение о покупке будут принимать на основе обзоров от прессы и блогеров.

При этом 22,9% раскритиковали киберпанк-дизайн Nothing Phone (3), а еще 23,2% говорят, что цена за такие характеристики слишком высокая. Вместе с тем 35,5% пользователей уверены, что за эти же 800 долларов / 800 евро на рынке флагманов есть предложения получше.

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Nothing Phone (3) позиционируют как первый "настоящий флагман" бренда, но это весьма спорное заявление. В смартфон поставили чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 – это упрощенная версия топового Snapdragon 8 Elite. Кроме того, компания сэкономила деньги и на других компонентах, включая дисплей (он не LTPO) и сканере отпечатков пальцев. Батарея 5150 мАч тоже довольно скромная по меркам 2025 года.

На рынке США, где относительно мало конкурирующих брендов, у Nothing есть шансы на успех, но в Европе и особенно в Азии смартфону будет трудно продаваться с такими характеристиками по такой цене. Цена в конечном итоге упадет, но то же самое касается и альтернативных моделей, пишет GSMArena.

Ранее похожий опрос провели Android Authority. Большая часть пользователей считает, что аппарат не стоит своих денег. Напомним, базовая версия Nothing Phone (3) стоит 799 евро, что сопоставимо с iPhone 16, Galaxy S25, OnePlus 13 и Pixel 9.

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