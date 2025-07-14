Важную роль в этом сыграет Юпитер.

Для Стрельцов и Рыб последние недели были полны нестабильности и ощущения, что все идет не так. Но, как утверждает астролог Ханна Рэй Стивенс, совсем скоро ситуация начнет кардинально меняться - эти знаки ждет волна изобилия. Хотя все не изменится моментально, именно сейчас закладывается основа будущего благополучия. Главное - готовность к внутренней работе и вера в результат, который может прийти даже незаметно пишет YourTango.

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Стрелец

Стрельцы ощущают перемены особенно остро, и в этом, по мнению Стивенс, важную роль играет Юпитер, их управитель, который недавно сменил знак. Этот сдвиг чувствуется на всех уровнях, но он также открывает путь к новым возможностям.

"Хорошая новость в том, что эта неделя - отличная, чтобы освоиться и акклиматизироваться", - посоветовала Стивенс.

Пока Юпитер движется через знак Рака, он сталкивается с напряженным аспектом Сатурна, вызывая ощущение неустойчивости. Но это временно. По мере того как неделя продолжается, появляется больше внутреннего порядка, и приходит осознание того, чего действительно хочется. Новый энергетический фон обещает эмоциональный подъем, даже если путь к этому будет не совсем простым.

"Мне просто нужно, чтобы вы доверяли и выдержали это непростое лето", - предостерегла Стивенс.

Да, трудности возможны, но они несут в себе важные уроки. В это время особенно важно понять, где пролегают личные границы и чему стоит уделить больше внимания. Даже если будет непросто - это шаг к росту и внутреннему укреплению.

Рыбы

Для Рыб период перемен тоже оказался непростым. Последние месяцы могли принести странные события, нестабильность и внутреннюю неуверенность. Все это связано с тем, что Юпитер - управитель Рыб в традиционной астрологии - перешел в новый знак.

"В прошлом году все говорили вам, что надежды нет, что нельзя доверять тому, что питало вас", - пояснила астролог Линдси Дэмис.

И теперь, когда Юпитер оказался в Раке, Рыбы смогут снова почувствовать связь с собой. Эмоциональная глубина усилится, но это не повод для тревоги - наоборот, в этой чувствительности скрывается ресурс для развития.

"Хорошая новость в том, что этот транзит принесет вам огромный рост", - подчеркнула Стивенс.

Для Рыб наступает время осознания собственных потребностей, восстановления внутренней гармонии и личностного взросления. Вместе со Стрельцами они постепенно выходят из фазы неопределенности и входят в период мощного преобразования, которое принесет им внутреннюю полноту и достаток.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака получают желаемое как по волшебству.

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