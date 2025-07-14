За четыре года с момента открытия рынка сельскохозяйственных земель украинцы вложили в землю более 30 миллиардов гривень.

По состоянию на июнь 2025 года средняя стоимость гектара составляет 60,7 тысячи гривень. Таким образом, с момента открытия рынка земли его цена выросла на 60%. Об этом сообщает онлайн-база данных Opendatabot.

Если сравнить первое полугодие этого года и начальный период функционирования рынка земли (с 1 июля 2021 года), то количество сделок увеличилось на 13%. Наиболее активно в 2025-м покупают земли в Полтавской (5,4 тыс. сделок), Винницкой (5,4 тыс.), а также Киевской(4,7 тыс.) областях.

Дороже всего земля стоит в таких областях:

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Ивано-Франковская - 126,6 тыс грн/га;

Львовская - 118,3 тыс грн/га;

Киевская - 89,4 тыс грн/га;

Тернопольская - 86,9 тыс грн/га;

Днепропетровская - 73,9 тыс грн/га.

В то же время наименьшие цены на землю фиксируют в прифронтовых регионах: в Запорожской (38,3 тыс. грн/га), Херсонской (39,1 тыс. грн/га), Черниговской (41,1 тыс. грн/га), Николаевской (41,6 тыс. грн/га) и Одесской (41,8 тыс. грн/га) областях.

"Более 30 миллиардов гривень вложили украинцы в землю за четыре года с момента открытия рынка сельскохозяйственных земель", - говорят специалисты.

Как менялась стоимость земли

Всего за время существования рынка земли в Украине заключили 339 644 сделки купли-продажи и продали более 636 тыс. га. Особенно большая активность на рынке наблюдалась в первые месяцы. Например, в июле 2021 года было заключено более 2 тысяч сделок, а средняя цена за гектар достигала почти 96 тысяч гривень. Впоследствии цена снизилась, а количество сделок возросло - уже в конце 2021-го гектар стоил 33,7 тысячи гривень.

После начала российско-украинской войны рынок земли практически остановился, однако в 2023 году наблюдалась его постепенная стабилизация - каждый месяц тогда заключалось 4-7 тысяч сделок.

В начале 2024 года рынок земли стал доступным также для компаний, однако это не привело к ажиотажу. Эксперты считают, что это может быть связано с ограничениями для компаний с иностранными владельцами.

Впрочем аналитики добавляют, что уже с марта 2024-го количество сделок превышало 9 тыс. в месяц, а общая ежемесячная стоимость сделок составляла более 1 млрд грн. Стоимость гектара в 2024 году колебалась в пределах 43-52 тыс. грн.

Рынок земли в Украине - последние новости

Рынок земли - это возможность продать или купить в собственность землю сельскохозяйственного назначения. Мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственных земель был снят 1 июля 2021 года, то есть, через 20 лет после внедрения.

За 2024 год, как сообщало Минагрополитики, в Украине было продано 320 660 га, а всего с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2024 года продано 604 тысячи гектаров.

В этом году дешевле всего земля стоила в марте - в среднем цены тогда составляли 54 607 гривен. Самую высокую цену (71 898 гривен) зафиксировали в апреле.

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