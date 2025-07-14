Рост цен на "черное золото" сдерживает добычу нефти Саудовской Аравией сверх согласованного с ОПЕК+ объема.

Цены на нефть в начале торговой сессии понедельника продолжили рост, поскольку инвесторы ожидают новых санкций США против России, что может повлиять на поставки на рынок, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 58 центов, до 70,94 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI поднялись на 60 центов, до 69,04 долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что 14 июля сделает "важное заявление" по российско-украинской войне. Он выразил разочарование Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в прекращении российско-украинской войны и усиления российских бомбардировок украинских городов.

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Параллельно в США активизировалась работа по продвижению законопроекта сенатора Линдси Грэма об "адских" санкциях.

Кроме этого, по данным издания, послы Европейского Союза близки к согласованию 18-го пакета санкций против РФ, который может предусматривать и снижение "потолка цен" на российскую нефть.

Росту цен на нефть способствует также и заявление Международного энергетического агентства (МЭА) о высоком спросе на нефть летом и "пиковой загрузке нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения потребностей транспорта и энергетики".

Вместе с тем, сдерживает рост цен добыча нефти Саудовской Аравией сверх согласованного с ОПЕК+ объема в июне. МЭА сообщило, что Саудовская Аравия превысила свой суточный план добычи нефти на июнь на 430 000 баррелей, достигнув 9,8 млн баррелей в сутки. Тогда как ОПЕК+ предполагало, что саудиты будут добывать 9,37 млн баррелей в сутки.

Цены на нефть - последние новости

11 июля цены на нефть выросли на фоне ожидания "важного заявления" президента США Дональда Трампа относительно российско-украинской войны, а также продвижения законопроекта об "адских" санкциях против РФ.

Принятие законопроекта об "адских" санкциях может привести к введению нефтяного эмбарго против России.

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