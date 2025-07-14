Руководитель Центра изучения оккупации обнародовал соответствующие видео.

В Мариуполе российские оккупанты начали расчищать морскую акваторию, вероятно, для прохода крупных судов или военных целей. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, который также обнародовал соответствующие видео и фото.

"В Мариуполе активно начали расчищать фарватер (проход для судов - УНИАН). Готовятся. С учетом того, что на угольных причалах просто Гималаи (много старых отходов от металлургического производства - УНИАН), то скорее готовят канал для прохода судов большого дедвейта", - написал Андрющенко в Telegram.

Также специалист не исключает, что расчистка фарватера может иметь отношение к военной навигации.

"С другой стороны, на фоне начала военной навигации - возможны варианты. Пока - наблюдаем", - отметил руководитель центра.

На видео, которое обнародовал Андрющенко, можно увидеть, как работают в море, на побережье, соответствующие средства. Рядом купаются люди.

Ситуация в оккупированном Мариуполе

Как писал УНИАН, в Мариуполе российские оккупанты на территории комбината "Азовсталь" создали две военные базы. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что одна из них создана в течение последних двух месяцев, что демонстрирует уровень милитаризации города. По данным специалиста, захватчики переносят милитарную составляющую в основном из Ростовской области РФ и Мариуполь уже превратился в полноценную военную логистическую базу, которая расширяется.

Указанные базы возникли из блок-постов, россияне выбрали эту локацию, чтобы обезопасить себя от внешнего фиксирования - рядом нет жилой застройки, а на комбинате есть бункеры, подземные укрытия, которые в 2022 году служили для защиты гражданских и военных Мариупольского гарнизона.

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