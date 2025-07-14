Армия КНДР смогла получить реальный опыт ведения современной войны, развить потенциал в области ядерных ракет, наладить производство современных систем вооружений.

Северная Корея "значительно" улучшила возможности своей армии после шести месяцев боевых действий в Украине. Согласно оценке украинской разведки, предоставленной The Times, северокорейская армия усовершенствовала точность своих баллистических ракет, разработала возможности ведения войны с помощью беспилотных летательных аппаратов и ускорила производство современного оружия с помощью ведущих ученых РФ.

"Сотрудничество с Россией предоставило Северной Корее широкие возможности для модернизации своих вооруженных сил, в частности, позволив подразделениям Корейской народной армии получить реальный опыт ведения современной войны, развить потенциал в области ядерных ракет, наладить производство современных систем вооружений, укрепить свои военно-морские силы и расширить возможности по сбору разведывательной информации", — говорится в оценке ГУР.

Отсечается, что армия КНДР представляет собой "более серьезную угрозу для Южной Кореи и дислоцированных там американских войск, чем когда-либо прежде".

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"Весьма вероятно, что в будущем готовность КНДР применять военную силу в своей внешней политике будет расти. Этому способствует отсутствие решительной реакции со стороны США и их европейских и азиатских союзников на участие войск КНДР в Украине, а также присоединение Северной Кореи к более широкой стратегии России и Китая, направленной на глобальное перенапряжение возможностей США", - подчеркивают в разведке.

В отчете также указывается, что по меньшей мере 9500 северокорейских солдат из четырех бригад были задействованы в войне в Курской области России. Все солдаты являются северокорейскими спецназовцами из военной разведки или 11-го штурмового корпуса.

Согласно разведывательному отчету, хотя в ходе войны были убиты или ранены около 4000 северокорейских солдат, но они быстро учились и теперь лучше маскируются от атак дронов и научились использовать свои собственные дроны для улучшения обзора на поле боя. Эти уроки приносятся домой.

Северокорейские ракеты стали точнее

Отмечается, что Россия также помогает в разработке и производстве северокорейских баллистических ракет KN-23 с ядерным потенциалом. Когда эти ракеты впервые были запущены по Украине, они промахнулись мимо целей на более десятка километров, но теперь они практически неотличимы от российских баллистических ракет по дальности и точности, сказал офицер украинских ВВС.

Он отметил, что на эти ракеты теперь начали устанавливать российские системы наведения для повышения точности.

"Первые запуски KN-23 промахнулись на 15 километров. Затем они начали их дорабатывать. Они установили там российскую систему наведения, систему позиционирования, аналогичную той, что установлена на "Искандерах". После этого их точность стала составлять сотни метров отклонения. Они еще не "Искандеры", но уже близки к ним. Если бы я был южнокорейцем, я бы долго и тщательно об этом подумал".

эксперт по ракетам из Национального института стратегических исследований Алексей Ижак подчеркнул, что северокорейские ракеты теперь представляют собой вызов для американской системы противовоздушной обороны Patriot.

"Каждый раз, когда они запускаются, необходимо активировать самые современные и дорогие системы противовоздушной обороны, поэтому они истощают наши силы ПВО. Россия рассчитывает получить 150–200 таких ракет в этом году", - добавил он.

КНДР и Россия

На днях лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна готова "безоговорочно поддержать" все действия Москвы в войне в Украине.

В разведке Южной Кореи сообщали, что Северная Корея продолжает поставлять РФ артиллерийские снаряды. Общее количество такой помощи превышает 12 миллионов 152-миллиметровых снарядов.

При этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея сейчас поставляет России до 40% боеприпасов для войны с Украиной.

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