В воздушном пространстве Беларуси было зафиксировано по меньшей мере три российских беспилотника.

Во время российской массированной атаки на Украину 12 июля беспилотники страны-агрессора летели через воздушное пространство Беларуси. Белорусский вертолет сбил один дрон типа "Гербера". Об этом УНИАН сообщили осведомленные источники в разведке.

"Вертолет Ми-24 сил ПВО Республики Беларусь 12 июля атаковал и уничтожил российский ударный БпЛА типа "Гербера", который летел в сторону Украины", - отметили источники.

В частности, по данным источников, в тот момент в воздушном пространстве Беларуси находилось по меньшей мере три российских беспилотника.

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В этой связи, вертолет белорусских сил во время выполнения задачи по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона.

"Обломки сбитого БпЛА упали на территории Гомельской области", - сообщили в разведке.

Налеты дронов - как Украина борется с "шахедами"

Как сообщал УНИАН, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко отмечал, что Силы противовоздушной обороны ВСУ больше сосредотачивают внимание на сбивании ударных дронов "шахед", а не "Гербер", потому что боевая часть "шахедов" как минимум в десять раз больше и эти дроны-камикадзе представляют гораздо более серьезную угрозу.

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