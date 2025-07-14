Президент ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил первому вице-премьер-министру Украины, министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу", - подчеркнул Зеленский.

Президент ожидает представления программы действий нового правительства в ближайшее время.

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Как отметил Зеленский, во время встречи со Свириденко был доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках состоявшейся недавно конференции по восстановлению Украины. Зеленский добавил:

"Должны как можно быстрее реализовать все, что может поддержать устойчивость нашего государства и общества".

Перестановки в правительстве

Как сообщал УНИАН, 17 июня народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что состоится отставка действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля. Депутат добавил, что правительство Шмыгаля "все больше и больше теряет поддержку".

13 июля Зеленский анонсировал трансформацию исполнительной власти. Глава государства провел важный разговор с премьер-министром Денисом Шмигалем, в ходе которого они обсуждали стратегические шаги по реализации этих изменений. По словам президента, трансформация коснется сферы обороны. По словам президента, нужно "ощутимо сократить некритические государственные расходы и максимально - благодаря дерегуляции - направить общественные силы ради экономического развития".

Зеленский заявил, что если он примет решение о назначении действующего министра обороны Украины Рустема Умерова послом Украины в США вместо Оксаны Маркаровой, это приведет к серьезным изменениям в Кабинете министров Украины.

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