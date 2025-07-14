Германия хочет купить две системы Patriot для Украины, - Bloomberg

С этой целью министр обороны страны направляется на переговоры в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп анонсировал поставки дополнительных систем Patriot и ракет для них Украине. На фоне этого анонса в Вашингтон летят генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Bloomberg.

Предполагается, что в понедельник, 14 июля Рютте встретится с Трампом, чтобы обсудить поставки Украине систем Patriot. Столицу США с такой же целью посетит Писториус.

"Берлин ведет переговоры с администрацией Трампа о поставках Украине двух дополнительных систем Patriot и покрытия полных расходов на необходимые поставки", - отмечает издание.

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Новые Patriot для Украины

Как сообщал УНИАН, в воскресенье Трамп заявил, что отправит в Украину ракеты к ЗРК Patriot, заявив, что они необходимы для защиты страны.

"Я еще не договорился о количестве, но у них будут некоторые (ракеты к Patriot - УНИАН), потому что им нужна защита. Но Европейский союз платит за это", - сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста о том, поставят ли США Украине дополнительные ракеты для Украины.

По данным американских СМИ, Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие.

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