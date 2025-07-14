По его словам, экс-супруга требовала, чтобы он переписал на нее свои квартиры.

Известный украинский спортсмен Василий Вирастюк до сих пор судится со своей бывшей женой Инной после развода. Об этом он рассказал в интервью blik.ua.

"С бывшей у нас еще остались нерешенные вопросы. Мы до сих пор находимся в судебной тяжбе. Помимо развода и алиментов, есть еще дела, связанные с разделом имущества. Процесс продолжается", - заявил он.

По словам спортсмена, экс-супруга изначально выдвинула ему условия, которые он "физически не мог выполнить":

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"Она тогда требовала 80 тысяч гривень алиментов на двоих детей. Кроме того, хотела, чтобы я переписал на нее свои квартиры. Это были несправедливые условия от человека, который был слишком обижен на меня. Она мне как-то сказала: "Ты должен уйти от меня в одних только носках". Как будто именно в них я к ней и пришел. Сейчас мы ищем взаимопонимание через адвокатов".

Вирастюк также поделился, что сложные отношения с экс-супругой у были в период с 2022 по 2024 год, а вот после развода "все нормализовалось".

"Без криков, истерик. Общаемся исключительно по организационным вопросам, связанным с детьми. Тяжелее всего все переживал Сашко - наш общий с Инной сын и мой третий ребенок в целом. Иногда он звонит мне и говорит, что скучает по маме. Сейчас он уже две недели живет у меня в Ивано-Франковске", - добавил спортсмен.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Василий Вирастюк официально развелся с экс-супругой и впервые показал новую избранницу.

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