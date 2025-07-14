'Начинается вторая волна летнего наступления россиян': эксперт рассказал, что успел враг

Оккупантов удерживают на руинах Торецка как тараканов.

Эксперты отмечают начало второй волны так называемого летнего наступления россиян. Несмотря на отдельные успехи в полях, первую волну наступления ВСУ удалось сбить. Об этом в телемарафоне заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Его спросили, почему россияне продолжают постепенное продвижение в районе Константиновки Донецкой области. Он объяснил это большой концентрацией вражеских подразделений.

"На этом участке примерно 100 тыс. российских военных из 700 тысячной группировки. Сейчас они получают пополнение, чтобы начать вторую волну так называемого летнего наступления. Первую волну ВСУ удалось сбить", - пояснил эксперт.

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Он отметил, что оккупанты все еще имеют продвижение. По его словам, они пытаются выполнить свою "первую задачу" - полный захват Донецкой и Луганской областей.

"Но до этого еще далеко. По российским планам, битва за Константиновку уже должна была начаться. То есть, они должны были быть где-то на окраинах. Но битва за город еще не началась, там еще действует администрация, полиция, хотя в городе фактически гуманитарный кризис, перебои с электричеством и водой. Из Часового Яра они наших воинов не выбили, в окрестностях Торецка украинцы держатся. Иначе бы мы увидели стремительное продвижение россиян... В этих руинах их держат, как тараканов. Когда есть городская застройка, хотя все до пня уничтожено, мы продолжаем удерживать окраины", - рассказал Жмайло.

По его словам, наибольшее продвижение захватчиков наблюдается вдоль трассы Покровск-Константиновка. Враг пытается физически "продавливать" села и таким образом продвигаться к городу.

Жмайло добавил, что на севере Донецкой области враг активизировался на Лиманском направлении. Там тоже имеет определенное продвижение с перспективой выйти к городу Святогорск, чтобы таким образом сжать неоккупированные части Донецкой области.

Больше новостей о попытках россиян захватить Донецкую область

Как писал УНИАН, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что армия РФ давит по всей линии фронта - давление сейчас наблюдается как в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", так и по всей линии разграничения. В то же время агрессор концентрирует основные усилия своего летнего наступления на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, в сторону Днепропетровщины.

По последним данным проекта DeepState, продвижение врага зафиксировано возле Возрождения, Торецка, Даниловки и Красного Первого. Также на карте отмечено, что россияне захватили село Разино в Донецкой области.

Несмотря на такие темпы продвижения, россияне не реализовали свои планы по состоянию на середину лета. По мнению бывшего главы Службы внешней разведки Украины, генерала армии Николая Маломужа, россияне хотели летом не только продвинуться на Сумщине и захватить Донецкую область, но и начать наступление на Днепропетровщину и Запорожье.

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