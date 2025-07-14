Из-за глобального потепления в украинских реках все чаще встречаются редкие виды рыб.

В украинских водоемах все чаще можно встретить маленькую рыбку - чебачок амурский, который представляет опасность другим жителям рек и наносит вред рыбному хозяйству, рассказала "Телеграф" ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь.

По словам ученого, естественным ареалом такой рыбы является Япония, часть Азии и Китая. Ранее в Украине ее было нереально встретить, однако из-за глобального потепления в нашей стране распространяются несвойственные этой местности виды рыб.

Куцоконь поделилась, что чебачок амурский имеет определенные температурные ограничения, поэтому на севере Украины эту рыбу раньше невозможно было встретить, но сейчас наша страна фактически ею завоевана:

Видео дня

"Всюду, где проводились мероприятия по разведению дальневосточных рыб, он попал, как "подарок", - рассказала ученая.

Чебачок амурский опасен тем, что способен "объедать всех", он вредит всем рыбам в украинских водоемах. Ихтиолог говорит, что крупным рыбам чебачок амурский может обгрызть плавники, хвосты и другие части:

"Он может есть икру, и мальков, и это большая проблема для рыбных хозяйств, потому что он очень активно поедает корм и очень быстро размножается".

По словам ученого, с чебачком амурским борются как только могут, но это не приносит результатов.

В интернете можно встретить информацию, что у чебачка амурского нет естественных врагов, но Куцоконь эту информацию опровергла.

По ее словам, считается, что щука и окунь могут съесть чебачка. Также она рассказала, что в естественных водоемах, где существует и много других видов, а также есть течение, чебачок будет в меньших количествах.

Стоит отметить, что в Украине чебачок амурский имеет и множество других названий - амур, толстолобик и тому подобное. Взрослая рыбина может иметь размеры в 8-10 сантиметров. Тело у рыбы имеет сжатую по бокам форму с серебристой окраской.

В Европу чебачок амурский попал случайно вместе с посадочным материалом дальневосточных карповых в 1960-х годах и его считают одним из самых агрессивных инвазивных видов в Европе.

Опасные виды рыб в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе на побережье Черного моря был обнаружен морской дракон - эта рыба считается ядовитой.

Ранее мы писали, что ихтиологи не исключили, что в Днепре могут появиться пираньи, но пока их у нас не замечено.

Вас также могут заинтересовать новости: