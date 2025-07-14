Только на юге страны температура будет на 2-4 градуса выше нормы.

На этой неделе в Украине ожидается классическая летняя погода. Будет тепло, местами жарко и периодически будет дождливо. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"До конца второй декады июля в большинстве областей нашей страны прогнозируется классическая летняя погода с температурными показателями близко к норме (в южных регионах выше нормы на 2 - 4 °С)", - сообщил он.

Дожди, по прогнозу, чаще всего будут проходить в западных и северных областях, а на юго-востоке ожидается дефицит осадков, что повлечет развитие засухи. Ветер временами порывистый.

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Погода 14 июля

В начале недели в западных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и шквалы 15 - 20 м/с. Воздух прогреется до +27...+32 °С; в южных областях, а также на крайнем востоке будет жарче, +32...+37 °С.

Погода 15 июля

В западных и местами северных областях пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью +14...+20 °С, в дневные часы +28...+33 °С. На юге Украины ночью +17...+22 °С, днем +32...+37 °С.

Погода 16 июля

Ночью в среду без существенных осадков, а днем в северных и западных регионах пройдут грозовые дожди, местами возможны шквалы 15 - 20 м/с, а также град. Ветер усилится до 7 - 12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +14...+20 °С, днем +27...+32 °С. На юге традиционно будет жарче: ночью +17...+22 °С, днем +31...+36 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что сначала украинцев ждет небольшое похолодание, а с 20 июля температура значительно повысится. В частности, по ее прогнозу, уже 22 июля температура в Украине возможно повысится до +40 и даже выше.

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