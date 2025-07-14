Маломуж подчеркнул, что речь шла о полном захвате россиянами Донбасса, наступление на Днепровщину, Запорожье.

Задачи, которые РФ ставила для летнего наступления на фронте, не реализовались, хотя есть определенные потери у Сил обороны украинских территорий. Об этом в эфире "Киев24" рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

"На конец мая враг уже имел планы, все разведки мира и СМИ раструбили о том, что будет летнее наступление. Оно началось атаками на Сумщину", - отметил он.

При этом добавил, что речь шла о полном захвате россиянами Донбасса, наступление на Днепровщину, Запорожье.

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"И видим, чем оно завершилось - контратаки наших войск на Сумщине и не создание никаких буферных зон, провалилось наступление и на Запорожье. Попытки армии РФ под контролем Путина захватить Донецкую область, особенно Константиновку, а дальше развивать наступления, также не реализовались", - сказал Маломуж.

По его словам, даже те тактические задачи, которые РФ ставила на лето, а уже полтора месяца идет, так называемое летнее наступление, не реализовались. Маломуж подчеркнул:

"Да, есть небольшие заходы в некоторые села. Это факт, но с другой стороны есть контратаки не только на Сумщине, но и на Харьковщине, на направлении Покровск - Удачное, а также на Запорожье. Это указывает на то, что мы также не стоим, бьем по слабым местам противника. Это тяжело, потому что враг имеет еще преимущества, но наступления даже тактического уровня у россиян нет. Поэтому говорим о том, что враг не имеет ресурсов для развертывания стратегических наступательных операций на разных направлениях".

Война в Украине - наступление РФ

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на совещании с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым и при участии министра обороны Украины Рустема Умерова, речь шла о том, что попытки развития наступления врага захлебываются.

Речь шла о ситуации, в частности, на Покровском, Новопавловском направлениях, а также в Харьковской, Запорожской областях и Сумской области. Зеленский сказал, что враг пробует развивать наступательные действия, но они "захлебываются" благодаря стойкости наших подразделений и активной обороне.

Президент Украины подчеркнул, что российские оккупанты "значительно отстали" от ожиданий собственного командования на это лето.

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