Зеленский инициировал продление военного положения и мобилизации

Речь идет о продлении соответствующих сроков на 90 суток.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроекты о продлении срока действия военного положения в Украине и о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Тексты соответствующих проектов законов №13471 и №13472 опубликованы на сайте парламента. Отмечается, что они были внесены в парламент сегодня, 14 июля.

Так, первым законопроектом предусматривается продлить срок действия военного положения в Украине с 05 часов 30 минут 7 августа 2025 года сроком на 90 суток.

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Второй законопроект предусматривает продлить с 7 августа 2025 года срок проведения всеобщей мобилизации на 90 суток.

Продление военного положения и мобилизации в Украине

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней - до 6 августа.

Зеленский также заявил, что в Украине с начала полномасштабной войны продолжается мобилизация - в соответствии с действующим законодательством и режимом военного положения, и она будет продолжаться, пока идет война.

Он отметил, что хоть в Украине и действует закон о мобилизации, впрочем "сейчас 800 000 или 600 000 людей, которые добровольно пошли в армию".

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