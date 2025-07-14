Производство баллистических ракет "Искандер" зависит от условий, связанных с поставкой компонентов.

Возможности России по выпуску баллистических ракет "Искандер" на данный момент составляют от 50 до 70 единиц в месяц, рассказал в эфире телеканала Киев24 авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Если говорить о российских баллистических ракетах, в первую очередь, именно об "Искандерах", то в целом способности по выпуску на территории России составляют на сегодня от 50 до 70 единиц", - сообщил Долинце.

При этом, он добавил, что количество производимых ракет зависит от поставок компонентов к ним, а также от тех или иных внешних факторов. Однако, Долинце считает, что Россия может ежемесячно производить не менее 50 единиц ракет типа "Искандер".

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Что касается ракет типа "Кинжал", то по разным оценкам, в запасах на складах России может находиться до 100 единиц.

Долинце считает, что причинами, почему Россия стала реже использовать во время атак по Украине ракеты типа "Кинжал" могут быть как решения высшего руководства, так и тот факт, что у врага осталось мало самолетов, являющихся носителями таких ракет. По его подсчетам, это примерно 5-6 единиц.

Ракетные атаки по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что авиационный эксперт Константин Криволап считает, что Россия сейчас чаще бьет баллистикой по Украине, чтобы продемонстрировать нам свою способность к атакам после наших попыток их ограничить.

Также мы писали, что в украинской разведке сообщили, что у России почти вдвое за полтора месяца сократились запасы баллистических ракет "Искандер-М" и северокорейских аналогов KN-23. Однако, оккупанты установили более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов вблизи с украинской границей.

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