Адмирал не считает реальным, что Трамп объявит о предоставлении Украине наступательного вооружения.

Дональд Трамп анонсировал важное заявление по России, которое будет объявлено 14 июля. Адмирал США в отставке Марк Монтгомери в интервью Oboz.ua отметил, что, скорее всего, Трамп объявит об усилении давления на Россию, и рассказал, о каких именно методах может идти речь.

"Во-первых - санкции. Он якобы обратился к Сенату с призывом принять Закон о санкциях против России - 2025, который позволит президенту вводить пошлины против стран, импортирующих нефть и газ из России. Имею в виду Китай, Индию, Турцию. Во-вторых - оборона. Речь идет о поставках оборонного вооружения Украине: систем ПВО, артиллерии, противоракетных комплексов. Возможно, даже об использовании президентских полномочий, чтобы ускорить логистику", - сказал Монтгомери.

Третьим направлением, по его словам, является предоставление Украине наступательного вооружения, однако в реальности этого варианта он не уверен.

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"Это уже было бы настоящим вызовом для Путина - управляемые ракеты, пусковые установки, активные боевые действия. Если Трамп решится и на такое - это будет реальное давление. Но пока делаю ставку на первые два пункта", - отметил он.

Он также добавил, что, как ни парадоксально, но Украине играет на руку то, что Путин не прекращает давления, поскольку это может побудить Трампа действовать.

"Я не уверен, способен ли Путин вообще адекватно среагировать на давление США. Но знаю одно: война может затянуться, пока Путин не будет вынужден пойти на реальные уступки, а потому его надо максимально к этому принуждать".

Комментируя влияние санкций на Путина, Монтгомери отметил, что если перекрыть доход РФ от нефти, то "Путин будет вынужден выбирать: либо сокращать военные расходы, либо уменьшать выплаты своим бабушкам - то есть электорату".

В любом случае, убежден он, дипломатические инструменты не работают, поэтому остается два инструмента - санкции и оружие для Украины.

"Если США предоставят Украине не только оборонительное, но и наступательное оружие - это может изменить ход войны. Главный вопрос: готов ли Трамп действительно нанести удар по России? Иначе Путин, который является авторитарным убийцей, а это признает почти каждый, не остановится", - подчеркнул он.

Заявление Трампа - новости

Как писало издание Axios, в заявлении в понедельник Трамп объявит о новом плане по вооружению Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие, в частности, дальнобойные ракеты, способные достигать целей глубоко на территории России.

При этом сенатор Линдси Грэм сказал Axios, что Трамп действительно зол на Путина и его будущее заявление будет "очень агрессивным".

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