Россияне пытаются прорваться к границам Днепропетровщины.

Россияне сконцентрируют основные усилия своего летнего наступления на двух направлениях - Покровском и Новопавловском. Об этом в эфире Эспрессо рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

При этом, по его словам, хотя в целом оккупанты давят по всей линии фронта, основной акцент пока приходится на два участка - в направлении Константиновки и наступление на Новопавловском направлении в сторону Днепропетровщины.

"Пик так называемой российской летней кампании приходится на Покровское и Новопавловское направления, хотя и на Лиманском вчера, 13 июля, было достаточно интенсивно. Видим давление врага по всей линии фронта. Но противник делает определенные акценты именно на два наступления. Первый - на востоке Покровского направления ближе к Константиновке. Второй - наступление с Новопавловского направления до границ Днепропетровской области. Это два основных направления наступления россиян в нашей зоне ответственности", - прокомментировал спикер ОСУВ "Хортица".

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При этом Трегубов добавил, что давление противника сейчас наблюдается как в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", так и по всей линии разграничения.

Война в Украине - новости

Ранее в ОСУВ "Хортица" сообщили, что оккупанты уже вплотную приблизились к административной границе Днепропетровщины. В то же время сейчас российских войск на территории области нет.

Издание Axios сообщало, что Владимир Путин во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 3 июля анонсировалбольшое наступление своих войск в Украине.

Он заявил Трампу, что в течение следующих 60 дней возобновит усилия для полной оккупации четырех частично захваченных областей Украины.

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