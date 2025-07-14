Семейные автомобили способны справиться с многими повседневными задачами, за что они и нравятся водителям. Тем не менее далеко не все эти модели достойны внимания.
В What Car? определили 10 лучших семейных автомобилей, которые можно купить новыми в 2025 году. Эксперты заявили, что все эти модели превосходят своих конкурентов.
ТОП-10 лучших семейных автомобилей 2025 года:
- Toyota Corolla
- SEAT Leon
- Skoda Octavia
- Skoda Scala
- Honda Civic
- Cupra Born
- Audi A3
- Volkswagen ID.3
- MG4 EV
- Ford Focus
Toyota Corolla признали лидером этого рейтинга. Эксперты поделились, что это недорогой автомобиль, который предлагает практичный интерьер и низкий расход топлива.
Также модель похвалили за комфортную подвеску и богатое оснащение даже в базовой комплектации. Главным недостатком Toyota Corolla назвали далеко не лучшую информационно-развлекательную систему.
Какие другие автомобили рекомендуют эксперты
Ранее были названы 10 самых надежных электромобилей с пробегом. По словам экспертов, компактный электрокар от британского бренда превосходит всех своих конкурентов.
Кроме того, эксперт Ньо Логан назвал самый надежный подержанный автомобиль в 2025 году. Он рассказал, что это недорогая модель, которая способна легко проехать сотни тысяч километров.