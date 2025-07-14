Эксперты заявили, что все эти автомобили подойдут водителю с большой семьей.

Семейные автомобили способны справиться с многими повседневными задачами, за что они и нравятся водителям. Тем не менее далеко не все эти модели достойны внимания.

В What Car? определили 10 лучших семейных автомобилей, которые можно купить новыми в 2025 году. Эксперты заявили, что все эти модели превосходят своих конкурентов.

ТОП-10 лучших семейных автомобилей 2025 года:

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Toyota Corolla SEAT Leon Skoda Octavia Skoda Scala Honda Civic Cupra Born Audi A3 Volkswagen ID.3 MG4 EV Ford Focus

Toyota Corolla признали лидером этого рейтинга. Эксперты поделились, что это недорогой автомобиль, который предлагает практичный интерьер и низкий расход топлива.

Также модель похвалили за комфортную подвеску и богатое оснащение даже в базовой комплектации. Главным недостатком Toyota Corolla назвали далеко не лучшую информационно-развлекательную систему.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее были названы 10 самых надежных электромобилей с пробегом. По словам экспертов, компактный электрокар от британского бренда превосходит всех своих конкурентов.

Кроме того, эксперт Ньо Логан назвал самый надежный подержанный автомобиль в 2025 году. Он рассказал, что это недорогая модель, которая способна легко проехать сотни тысяч километров.

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