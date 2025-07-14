Женщина также объяснила, как диагноз может влиять на будущее мальчика.

Жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат Инна Мирошниченко - рассказала о расстройстве у приемного сына Марселя.

По ее словам, у 3-летнего мальчика диагностировали расстройство дефицита внимания и гиперактивности. Поэтому специалисты советовали, чтобы Марсель пошел в сентябре в детский сад, чтобы там научиться взаимодействию с коллективом.

"У Марселя РДВГ, дети с этим диагнозом сталкиваются с трудностями в обучении. Как те, что связаны с самим обучением, так и с работой в команде, соблюдением правил и тому подобное. Поэтому нам советуют пойти сейчас в садик, чтобы Марсель научился за пару лет взаимодействия и привык быть участником коллектива, выполнять задания, которые говорят и тому подобное. Иначе в школе мы все поедем кукухой", - написала Инна в своем Instagram.

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Мирошниченко также добавила, что пока сын делает только так, как хочет сам и ему трудно взаимодействовать с другими.

"Сейчас на всех диагностиках он демонстрирует очень низкое взаимодействие, если быть точным: он делает только то, что хочет, и ему абсолютно безразлично, что другие об этом думают", - отметила адвокат.

К слову, Инна и Тимур воспитывают четырех детей. В 2018 году у пары родилась дочь Мия, а позже сын Марко. Но во время полномасштабной войны супруги решили усыновить еще двух детей - мальчика Марселя и девочку Ангелину.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко откровенно рассказала, как пережила выкидыш.

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