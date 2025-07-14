Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 14 июля, подешевел на 4 копейки и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 49,25 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 48,25 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 14 июля, также не изменился и составляет 49,26 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 14 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,78 гривни за доллар, то есть украинская валюта укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,84 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 14 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины 14 июля снизился на 4 копейки и составляет 42,05 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 13 копеек и составляет 49,25 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,60 гривни за евро.

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