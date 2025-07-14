Также на презентации в сентябре будут анонсированы новые Apple Watch и AirPods.

Apple готовит главное событие осени – презентацию новых iPhone. И если верить свежей информации от Марка Гурмана из Bloomberg, мероприятие состоится 9 или 10 сентября.

Как известно, Apple обычно проводит сентябрьские презентации на неделе после Дня труда в США, который в этом году приходится на 1 сентября. Это делает вторую неделю с 8 по 12 числа идеальным временем. Apple также избегает пятниц (в этом году это 12 сентября), как и траурное 11 сентября.

Из десяти последних мероприятий, посвященных запуску новых iPhone, пять состоялись во вторник и три – в среду. Поэтому вторник 9 сентября или среда 10 сентября выглядят наиболее вероятными вариантами.

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Линейка смартфонов Apple в этом году преобразится: нас по-прежнему ждут четыре модели, но вместо Plus-версии выйдет Air- или Slim-версия (название пока точное неизвестно). Она станет самым тонким смартфоном компании.

Кроме линейки iPhone 17, компания также покажет целую линейку новых умных часов и iPad Pro M5. Помимо этого, ходят слухи о работе над AirPods Pro 3 с расширенными функциями для здоровья. По данным инсайдеров, Apple представит минимум 15 новых устройств этой осенью.

Одновременно со смартфонами iPhone 17 состоится релиз iOS 26 в новом "стеклянном" дизайне. В компании называют это обновление самым крупным за последние 11 лет.

Весна 2026 года тоже обещает быть очень богатой на устройства Apple. Стоит ждать нового бюджетного iPhone 17e, первых MacBook c процессором M5 и обновление базового iPad и Air.

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