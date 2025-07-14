Чаще всего пенсионеров привлекают на охранные услуги, консьерж и административные роли, легкую складскую работу и обслуживание общественного транспорта, торговлю.

Работодатели все активнее привлекают к труду пенсионеров из-за острого дефицита кадров, а доля женщин в традиционно "мужских" профессиях несколько выросла по сравнению с довоенными годами. Об этом в комментарии УНИАН рассказал президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

"Зарплаты для работников пенсионного возраста преимущественно на 10-20% меньше средних в отрасли, что создает дополнительные стимулы для бизнеса. В то же время выезд женщин за границу усиливает нехватку рабочей силы в социальной и сервисных сферах", - сказал Чумак.

По его словам, работодатели все чаще рассматривают кандидатов пенсионного возраста. Компании в крупных и средних городах проявляют готовность привлекать пенсионеров как "резервную" группу работников.

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Чаще всего пенсионеров привлекают на охранные услуги (сторож), консьерж и административные роли, легкую складскую работу и обслуживание общественного транспорта, торговлю.

При этом эксперт отметил, что, как правило, компании ищут рабочих в первую очередь среди пенсионеров, которые ранее работали в этой компании и знакомы со спецификой работы. Для их возвращения в трудовой коллектив необходимо минимум затрат и уровень квалификации таких работников достаточно высок.

"Главная мотивация - дефицит рабочей силы из-за мобилизации и массового выезда трудоспособного населения за границу. Второй фактор - экономия на фонде оплаты труда: средняя ставка пенсионера на аналогичных должностях примерно на 10-20% ниже ставки младшего специалиста, что позволяет бизнесу оптимизировать расходы без значительных потерь в производительности", - пояснил Чумак.

Украинский рынок труда - последние новости

Ранее сообщалось, что из-за нехватки специалистов на рынке труда все больше работодателей в Украине готовы брать людей без опыта. Особенно в сферах, где ощущается нехватка кадров: производстве, торговле, логистике и строительстве. Стартовые зарплаты здесь превышают 20 тыс. грн, а в отдельных случаях готовы платить и 30 тыс. - 35 тыс. грн.

В апреле стало известно, что бизнес все чаще стал открывать вакансии для людей старшего возраста, а сами пенсионеры все охотнее откликаются на предложения. В прошлом году количество таких вакансий выросло на 33%, а медианная зарплата достигла 20 тысяч гривен.

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