Придет ощущение, что можно наконец-то отпустить и начать заново.

Начиная с 14 июля три знака Зодиака ощущят важные перемены. Астрологические влияния ясно укажут на то, что больше не работает, и это станет точкой поворота. Квадрат между Луной и Венерой 14 июля всколыхнет чувства, но не ради драмы, а ради освобождения. Старые эмоции поеряют власть, а внутри зародится обновление, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Телец

Вы долго не могли понять, что именно терзает душу, но 14 июля многое прояснится. Тонкие сигналы от Луны и Венеры обострят чувства, и вы поймете: пора перестать подавлять эмоции. Вы долго избегали конфликтов или разговоров, которые могли бы освободить вас. Но теперь есть готовность взглянуть правде в глаза. Это и станет шагом к облегчению.

Козерог

Вы сильны, но эта сила иногда оборачивается внутренним напряжением. 14 июля принесет момент покоя, в котором вы сможете позволить себе отпустить то, что больше не приносит пользы. Эта перемена - не чудо, а результат вашей работы над собой. Вы достигли точки, где стало ясно: прошлое больше не определяет ваше настоящее. Грусть рассыпается, и вы ощущаете возвращение к себе обновленному и свободному.

Рыбы

Ваше сердце легко вовлекается, и именно из-за этого вы часто сталкиваетесь с разочарованиями. Печаль накапливалась, превращаясь в туман, через который трудно было что-то разглядеть. Теперь вы получите шанс выйти из мрака. Аспект Луны и Венеры помогает увидеть правду и отпустить то, что тянуло вниз. Да, вы ранимы, но в этом и ваша сила. Сейчас Вселенная вас поддерживает, и каждый новый день будет чуть легче, чем предыдущий.

Напомним, ранее астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака золотое сердце и чистая душа.

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