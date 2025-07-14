'Это его шоу': Sky News спрогнозировал, чего ждать от 'важного заявления' Трампа по войне

Вероятно, американский лидер хочет громко продемонстрировать изменение своего курса в отношении войны России против Украины.

Президент США Дональд Трамп сегодня он сделает "важное заявление" относительно России и войны в Украине. Впрочем президент США не раскрыл почти никаких подробностей, пишет Sky News.

"Это шоу Трампа. Он управляет автомобилем и поворачивает на ручном тормозе, когда хочет, чтобы вдруг все решили, что резко меняет путь", - сказал корреспондент канала в США Марк Стоун.

Очевидно то, что Трамп, похоже, в последние недели все больше разочаровался во Владимире Путине из-за его отказа согласиться на прекращение огня в Украине.

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По данным Axios, Трамп собирается объявить о новом соглашении о поставках оружия Украине. Учитывая то, что генсек НАТО Марк Рютте и министр обороны Германии Борис Писториус сегодня находятся в Вашингтоне, "главным заявлением" может стать соглашение с Киевом о поставках оружия.

Также на этой неделе набирает обороты законопроект США, который может ввести новые санкции против России.

Трамп меняет риторику в отношении России

Как сообщал УНИАН, после месяцев публичных комплиментов Трамп назвал слова Путина "бессмысленными" и возобновил поставки оружия Украине. Несколько дней назад Трамп неожиданно заявил, что разочарован Россией и планирует сделать в понедельник "важное заявление" относительно войны в Украине.

По данным американских СМИ, Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие.

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