По его словам, если не проводить такую проверку, то финальные точки постоянных маршрутов "станут целями для "Шахедов".

Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств необходимо проверять свои автомобили на наличие GPS-маячков. Об этом в своем Telegram-канале написал Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

"Проверяйте каждый день днище и арки своих машин на наличие GPS-маячков на магните. Если нашли, то обязательно сообщите командирам, а командиры сообщат дальше", - призвал он, обращаясь к военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.

Он добавил, что в случае, если они не будут проверять этого, то "финальные точки ваших постоянных маршрутов станут целями для "Шахедов".

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"Вот такие трекеры обнаружили в МВГ", - написал Бескрестнов и добавил фото такого устройства.

"Флеш" советует предупреждать людей о дронах новым способом

Как сообщал УНИАН, ранее "Флеш" отметил, что в Украине стоит рассмотреть введение системы оповещения гражданского населения о зафиксированном полете ударного дрона через местные FM-радиостанции.

Он отметил, что зона атак дронов вглубь от фронтов выросла до 20-40 км, а по некоторым глубинным дорогам в день насчитывается до 50 ударов дронами. От этого всего страдают не только военнослужащие, но и мирные жители, ведь FPV или другой российский беспилотник без раздумий атакует гражданских, не найдя военную машину.

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