В Шосткинской громаде было повреждено около 30 зданий, среди раненых - 7-летний ребенок.

В Сумской области российские оккупанты убили трех человек, в результате ударов врага в области много раненых. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Сумской областной военной администрации относительно ситуации с безопасностью в области по состоянию на утро 14 июля.

Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области есть погибшие и раненые мирные жители. Так, в Середино-Будской громаде из-за обстрела из реактивной системы залпового огня был ранен местный житель (1974 г.р.).

"В Сумской громаде в результате обстрелов погиб мужчина (1969 г.р.), ранены трое мирных жителей (1967 г.р., 1998 г.р. и 1971 г.р.)", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Новослободской громаде из-за ударов FPV-дронами ранения получили двое местных жителей (1953 г.р. и 1961 г.р.).

"В Шосткинской громаде в результате удара с использованием БПЛА погибли 2 мужчин (1970 г.р. и 1975 г.р., ранены 4 мирных жителя (две женщины и мужчина - все 1995 г.р. и ребенок 2018 г.р.)", - сообщили в ОГА.

Обновлено 11.30. Затем начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что вражеский БпЛА атаковал одно из учебных заведений на территории Сумской общины.

"В результате атаки есть раненые. Также повреждены здания. На месте работают соответствующие службы. Выясняем детали и масштабы разрушений", – написал он.

Отмечается, что в течение суток, с утра 13 июля до утра 14 июля, российские войска совершили более 90 обстрелов по 32 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов было зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с беспилотников: почти 20 сбросов ВОГ с БпЛА и почти 30 ударов КАБов. Также враг совершил удары FPV-дронами, БпЛА, РСЗО по территории Сумщины.

В результате обстрелов были повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Середино-Будской громаде поврежден жилой частный дом, в Сумской громаде - мотоблок и нежилые здания.

"В Шосткинской громаде повреждено около 30 многоэтажных, частных и нежилых зданий. Разрушен объект гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий, масштабы разрушений уточняются", - сообщили в ОГА и добавили, что за сутки воздушная тревога в области продолжалась 16 часов 40 минут.

Российские атаки

Как писало DW, Россия в последнее время значительно усилила атаки дронов на Украину, которые являются частью российской кампании по масштабному наступлению этим летом.

Эксперты отмечают, что у Путина есть две стратегические цели в его последних комбинированных атаках: уничтожить военно-промышленный комплекс Украины и повлиять на украинскую общественность.

Ранее авиэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что россияне постепенно увеличивают количество "Шахедов", которые они одновременно запускают по Украине. По его словам, уже в следующем месяце враг выйдет на 1000 дронов.

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