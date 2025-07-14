Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 14 июля, снизился на 4 копейки и составляет 42,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 13 копеек и составляет 49,25 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,60 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,63 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,20 грн/евро, а курс продажи - 49,05 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 14 июля, составляет 122 244 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 5 105 536 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Нацбанк установил на 14 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,78 гривни за доллар, то есть украинская валюта укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,84 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 14 копеек.