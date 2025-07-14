Главные условия для восстановления промышленности Украины - это безопасность, гарантии и страхование инвестиций. Об этом рассказал коммерческий директор Группы Метинвест Дмитрий Николаенко на Ukraine Recovery Conference 2025, прошедшей в Риме.

"Разные отрасли экономики - как кирпичи в куполе Флорентийского собора: они поддерживают друг друга и создают устойчивую конструкцию. Если убрать хотя бы один, вся система может обвалиться. В этой архитектуре экономики металлургическая промышленность - главный элемент, ведь дает синергетический эффект в 4,5 раза. Каждый вложенный доллар приносит во столько же раз больше для смежных отраслей. Именно поэтому сверхважно сохранить ее живой - даже несмотря на войну и нарушенную логистику", - пояснил Николаенко.

На конференции Метинвест представил две инициативы по восстановлению: подземное укрытие из стали, произведенной на "Запорожстали", которое может выполнять функции хранилища для защиты больницы или образовательного пространства, а также "Стальную мечту" - модульное решение для быстрого возведения жилья и социальной инфраструктуры.

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Николаенко отметил, что основным препятствием для восстановления остаются вопросы безопасности, гарантий и страхования инвестиций. В то же время, по его словам, важно, что у Метинвеста на местах есть сильные команды, способные реализовывать проекты, что особенно актуально в нынешних условиях. Но компания Метинвест рассматривает Украину как свой дом, поэтому все сотрудники Группы чувствуют ответственность за защиту и восстановление этого дома.

"Эти ценности идут непосредственно от акционера Группы - Рината Ахметова. И они являются основой нашего бизнеса", - подчеркнул Николаенко.

Николаенко также отметил, что Украина имеет сильные позиции в переходе к производству зеленой стали благодаря магнетитовым рудам - идеальному сырью для производства железа прямого восстановления (DRI), лежащего в основе декарбонизированной металлургии.

"Вчера Метинвест подписал программное соглашение с правительством Италии по строительству прокатного завода в ЕС на 2,7 млн тонн. Это станет примером производства зеленой стали из украинского сырья", - отметил он.

URC 2025 - четвертая международная конференция, посвященная быстрому восстановлению и долгосрочной реконструкции Украины. Событие объединило представителей правительств, международных организаций, финансовых учреждений, крупного бизнеса, муниципалитетов и гражданского общества. Среди главных тем - мобилизация бизнеса для восстановления, развитие человеческого капитала, восстановление громад и регионов, а также евроинтеграция.

Как известно, Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.